Se lasi lamentava per i ritiri di Roglic e Kruijswijk , l'non sta tanto meglio, anzi... In un colpo solo la formazione emiratina ha perso due importanti scalatori che sarebbero stati di supporto ain queste due tappe pirenaiche. Quelle decisive per il Tour de France 2022. Dopo aver perso finito fuori tempo massimo nella frazione di Foix, è costretto ad abbandonare anche. Il corridore polacco ha rimediato un parziale strappo muscolare allo spessoredurante un clamoroso incidente. Mentre stava facendo l'andatura in salita, nella tappa dopo il giorno di riposo , la catena di Majka si è rotta e stava per finire a terra. È riuscito a mantenere l'equilibrio, rimediando però questo spiacevole infortunio muscolare.