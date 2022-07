Jakobsen ha vinto il primo Groenewegen ha conquistato subito dopo la Grande Boucle visto che, l'anno scorso a quest'ora, si stavano ancora leccando le ferite per quanto capitato Una volata per uno.ha vinto il primo sprint di gruppo a Nyborg , maha conquistato subito dopo la volata successiva a Sonderborg . Sono loro due i velocisti di riferimento di questo Tour de France? Beh, già questa sarebbe una storia incredibile dellavisto che, l'anno scorso a quest'ora, si stavano ancora leccando le ferite per quanto capitato in quel famoso Giro di Polonia 2020 . Jakobsen doveva ancora ripartire senza paure, Groenewegen arrivava da un lungo periodo di inattività. Adesso, finalmente, entrambi sono tornati vincenti, ma potranno fare la pace? Un secco no da parte del corridore della Quick Step Alpha Vinyl.

Le parole di Jakobsen

Sappiamo tutti che è uno sprinter di alto livello. Prima della caduta avevo grande rispetto per i suoi risultati e per come approcciava questo sport. Ma da allora, tutto questo è finito. Questo perché ha commesso davvero un grande errore in quel caso per quanto mi riguarda. Da allora la mia ammirazione per lui è completamente sparita, penso sia normale. Ha mostrato che può vincere a questi livelli. Penso sia felice, ma non mi importa

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

