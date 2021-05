Groenewegen che, Jakobsen in quel di Amsterdam. Un incontro, ovviamente, incentrato sulla ricerca della pace tra i due Giro del Polonia dello scorso anno. Anzi, un incontro che aveva caricato Groenewegen e che aveva permesso all'olandese di ripartire. Tutto smentito però da Jakobsen. L'incontro c'è stato, ma ad agosto. E soprattutto per un discorso legale, visto i procedimenti avviati dal proprio team di avvocati. E per Jakobsen la pace non c'è stata, soprattutto considerando che Groenewegen non ha mai presentato le sue scuse. Sembrava fosse scattata la pace. Sembrava. Questo a sentireche, il 28 aprile scorso , aveva indetto una conferenza stampa per annunciare di aver preso parte ad un incontro conin quel di Amsterdam. Un incontro, ovviamente, incentrato sulla ricerca della pace tra i due dopo il terribile incidente aldello scorso anno. Anzi, un incontro che aveva caricato Groenewegen e che aveva permesso all'olandese di ripartire. Tutto smentito però da Jakobsen. L'incontro c'è stato, ma ad agosto. E soprattutto, visto i procedimenti avviati dal proprio team di avvocati. E per Jakobsen la pace non c'è stata, soprattutto considerando che Groenewegen non ha

"Sorpreso nel leggere quanto detto da Groenewegen"

Sono stato sorpreso nel leggere i commenti fatti da Dylan Groenewegen riguardo al nostro recente incontro. Incontro che era stato organizzato per cercare di raggiungere un'intesa comune dopo all'incidente avvenuto in Polonia lo scorso agosto. [Jakobsen sui social]

Tutto sembra abbastanza strano. Considerando che Groenewegen ha parlato il 28 aprile e Jakobsen risponde solo oggi. Il tutto nel giorno della vigilia della scadenza della squalifica dello sprinter della Jumbo Visma che tornerà proprio al Giro d'Italia il prossimo 8 maggio

"Groenewegen non si è scusato"

Il contenuto di questo incontro sarebbe dovuto rimanere confidenziale, tra noi due e la nostra squadra di legali. Sono deluso dal fatto che Dylan abbia parlato pubblicamente del nostro incontro. Io non lo farò

Vorrei mettere le cose in chiaro. Groenewegen non si è mai scusato con me e non ha mostrato la volontà di assumersi alcuna responsabilità per le sue azioni. Devo ancora raggiungere un'intesa legale con Groenewegen, ma per ballare il tango ci vogliono due persone. Ulteriori procedimenti sono tutt'ora in corso da parte dei miei legati e per questo motivo non farò ulteriori commenti

Insomma, la querelle continua nonostante fossimo convinti che il peggio era ormai alle spalle. Chissà, a questo punto, cosa accadrà al Giro.

