Patrick Lefevere lo ha annunciato ormai. Cavendish 'è fuori dal progetto' e non correrà più con la Quick Step Alpha Vinyl dalla prossima stagione (quando il team belga si chiamerà Soudal Quick Step). Che futuro quindi per uno dei corridori più vincenti ( è 5° nella classifica all-time ) di sempre? Bella domanda perchè Cavendish Cannonball non ha nessuna intenzione di ritirarsi dal mondo del ciclismo, nonostante avrà 38 anni nel 2023. Il corridore britannico ha annunciato di voler correre ancora per altre due stagioni, ma serve trovare una squadra che gli dia garanzie tecniche - come portarlo al Tour de France - e anche uno stipendio consono ad un corridore come Cavendish. Il grande obiettivo del britannico, ovviamente, è quello del record di vittorie al Tour. Dopo il poker di successi nel 2021 , si è issato al primo posto dei più vincenti nella Grande Boucle. 34, ma al pari di Eddy Merckx. Serve un'altra vittoria per il record assoluto, ma la Quick Step non l'ha convocato per questo Tour...

VeloNews, però, c'è già una squadra che ha messo le basi per una trattativa. Si tratta dell'Education EasyPost, con Jonathan Vaughters che ha anche fatto un commento che sembra aprire lo scenario di un potenziale ingaggio: “È un'opzione molto interessante per la nostra squadra”. C'è da dire che il team statunitense non ha un vero e proprio velocista in squadra, se non Magnus Cort Nielsen che però non è un velocista puro. Addirittura lo abbiamo visto vincere sulla prima tappa alpina di questo Tour Ma chi si può sobbarcare la spesa di Cavendish? Un 38enne che chiede comunque un buon ingaggio e che ti dà la garanzia di vincere qualche tappa, ma non un numero importante come Jakobsen o Caleb Ewan. Secondo, però, c'è già una squadra che ha messo le basi per una trattativa. Si tratta dell', conche ha anche fatto un commento che sembra aprire lo scenario di un potenziale ingaggio: “”. C'è da dire che il team statunitense non ha un vero e proprio velocista in squadra, se nonche però non è un velocista puro. Addirittura lo abbiamo visto vincere sulla prima tappa alpina di questo Tour a Megève

Sempre secondo VeloNews, ci sarebbe altre due squadre interessate anche se si sono limitate a dei sondaggi per capire le richieste di Cavendish. Una è la Israel PremierTech, altra squadra senza un vero velocista puro, e l'altra sarebbe addirittura la Ineos Grenadiers che - quando era Team Sky - aveva già avuto nel proprio roster Cavendish. Difficile però che la Ineos possa portare al Tour uno come Cavendish che ha bisogno di almeno un compagno di squadra per lanciargli le volate.

