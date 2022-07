Mark Cavendish dovrà trovarsi una nuova squadra per il 2023. Lo sprinter, che ha un contratto in scadenza con la Quick Step Alpha Vinyl, infatti, non rinnoverà a fine stagione. A dirlo è il general manager del team belga, Patrick Lefevere, che mette alla porta il corridore britannico, che ha vinto recentemente Fabio Jakobsen e l'annunciato arrivo di Tim Merlier per la prossima annata. Una bella gatta da pelare per Cannonball che voleva restare in gruppo, anche perché il suo grande obiettivo è quello di diventare 34 come Eddy Merckx e non ha potuto sorpassarlo in questa stagione vista la dovrà trovarsi una nuova squadra per il 2023. Lo sprinter, che ha un contratto in scadenza con la Quick Step Alpha Vinyl, infatti, non rinnoverà a fine stagione. A dirlo è il general manager del team belga,, che mette alla porta il corridore britannico, che ha vinto recentemente i campionati nazionali . Insomma, non c'è più spazio per uno come Cavendish - 37 anni - con la crescita die l'annunciato arrivo diper la prossima annata. Una bella gatta da pelare perche voleva restare in gruppo, anche perché il suo grande obiettivo è quello di diventare recordman assoluto di vittorie al Tour de France . Ad oggi è a quotae non ha potuto sorpassarlo in questa stagione vista la mancata convocazione al Tour, nonostante venisse da una tappa vinta al Giro d'Italia

Le parole di Patrick Lefevere

Non resterà, penso di no, non è possibile. Mi fa male al cuore, vorrei… Ma ogni tanto arriva il momento di dire grazie per tutto quello che ha fatto per la squadra e spero anche viceversa. So che vuole correre per altri due anni, ma non rientra nel nostro progetto. [Lefevere alla presentazione del nuovo sponsor Soudal]

Mark Cavendish che, comunque, si è comportamento egregiamente in questo stagione, aggiungendo 5 successi al proprio palmarès. Fanno 161 in carriera con Cannonball che è 5° nella classifica dei più vincenti all-time. Questo non è bastato per avere il rinnovo del contratto.

La top 10 dei più vincenti nella storia

Corridori Successi 1. Eddy Merckx 286 2. Mario Cipollini 166 3. Roger De Vlaeminck 164 3. Rik Van Looy 164 5. Mark Cavendish 161 6. André Greipel 158 7. Sean Kelly 156 8. Alessandro Petacchi 153 9. Francesco Moser 151 10. Freddy Maertens 147

