Jonas Vingegaard che, dopo due anni di dominio di Pogacar, riesce a invertire la tendenza grazie anche alle fantastiche strategie messe in atto dalla Jumbo Visma (perfetti nell'applicazione Pogacar porta comunque a casa tre vittorie di tappa, un secondo posto in classifica e la maglia bianca di miglior giovane. Non contento, però, lo sloveno vuole vincere anche sugli Champs-Élysées e cerca un clamoroso attacco iniziato l'ultimo giro. Con lui c'è anche Ganna con una mossa studiata con Rowe e Geraint Thomas. Peccato per loro, che la DSM di Dainese rimonti tutti, e assicuri la volata finale. A vincere è Jasper Philipsen che si dimostra il miglior velocista di questo Tour, con il belga che bissa il Mozzato e Dainese chiudono rispettivamente 11° e 12°. Niente da fare per gli italiani che non vincono una tappa da tre anni di fila. Cala il sipario sul Tour de France con la vittoria diche, dopo due anni di dominio di Pogacar, riesce a invertire la tendenza grazie anche alle fantastiche strategie messe in atto dalla(perfetti nell'applicazione della bi-zona nella tappa di Hautacam ) e, soprattutto, alla sua forza in salita.porta comunque a casa tre vittorie di tappa, un secondo posto in classifica e la maglia bianca di miglior giovane. Non contento, però, lo sloveno vuole vincere anche sugli Champs-Élysées e cerca un clamoroso attacco iniziato l'ultimo giro. Con lui c'è anchecon una mossa studiata con Rowe e Geraint Thomas. Peccato per loro, che la DSM di Dainese rimonti tutti, e assicuri la volata finale. A vincere èche si dimostra il miglior velocista di questo Tour, con il belga che bissa il successo di Carcassonne . Male gli altri velocisti puri, mentrechiudono rispettivamente 11° e 12°. Niente da fare per gli italiani che non vincono una tappa da tre anni di fila.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Jasper Philipsen 2h58'32'' 2. Dylan Groenewegen st 3. Alexander Kristoff st 4. Jasper Stuyven st 5. Peter Sagan st 6. Jérémy Lecroq st 7. Danny van Poppel st 8. Caleb Ewan st 9. Hugo Hofstetter st 10. Fred Wright st

5 in fuga, ma il gruppo chiude

Solite passerelle di inizio tappa con Vingegaard che festeggia con la squadra, omaggiando anche Roglic, Kruijswijk e Van Hooydonck che si sono ritirati, e con i danesi rimasti in gruppo. C'è anche l'ultima Côte e viene lasciata a Geschke che, comunque, a fine tappa perderà la maglia a pois che verrà indossata proprio da Vingegaard. Entrati nel circuito comincia la corsa vera e partono subito Tratnik e Bissegger. Parte una fuga di quattro con Tratnik (Bahrain Victorious), Bissegger (Education EasyPost), Burgaudeau (TotalEnergies) e Dewulf (AG2R Citroën) che prendono un po' di margine. Si aggiunge a loro anche Daniel Martínez (Ineos Grenadiers). I 5 restano davanti fino al traguardo volante, ma il gruppo chiude subito con l'azione dei Quick Step di Jakobsen, degli Alpecin di Philipsen e dei BikeExchange di Groenewegen.

Ci prova Pogacar addirittura, vince Philipsen in volata

Nuova azione con Duchesne, Le Gac, Schachmann, Doull e Rutsch, ma la fuga viene ripresa a 6,9 km dall'arrivo, quando inizia l'ultimo giro del circuito, con un Mattia Cattaneo spettacolare a tenere serrato il gruppo. E, quando inizia il circuito, partono all'attacco Ganna e Pogacar. Azione spettacolare, ma la DSM di Alberto Dainese blocca ancora tutto. A questo punto prendono in mano la situazione Alpecin Deceuninck, BikeExchange Jayco e Trek Segafredo fino alla volata finale, non c'è invece van Aert che non fa la volata ma preferisce arrivare in parata con i suoi per festeggiare la maglia gialla di Vingegaard. Parte lo sprint: da una parte Groenewegen, dall'altra Philipsen ma il belga ha una marcia in più e bissa il successo di Carcassonne. Groenewegen e Kristoff sul podio di giornata, solo 8° Caleb Ewan, neanche in top 10 Fabio Jakobsen e Alberto Dainese.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Jonas Vingegaard 79h33'20'' 2. Tadej Pogacar +2'43'' 3. Geraint Thomas +7'22'' 4. David Gaudu +13'39'' 5. Aleksandr Vlasov +15'46'' 6. Nairo Quintana +16'33'' 7. Romain Bardet +18'11'' 8. Louis Meintjes +18'44'' 9. Alexey Lutsenko +22'56'' 10. Adam Yates +24'52''

