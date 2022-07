Pogacar e Vingegaard hanno dato il meglio di loro stessi nella 17a tappa del Tour in corso, Peyragudes, i corridori hanno affrontato il Col de Val Louron-Azet. Salita di 10,7 km al 6,8% di pendenza media, con picco all'8,8%, senza dimenticare l'arrivo in quota a 1580 metri sopra il livello del mare. Pogacar e Vingegaard, 26'24'' per arrivare lassù in cima, con una media oraria del 24,32 km/h. Poco dietro McNulty che ha chiuso in 26'32'' (a 24,20 km/h) dopo essersi staccato sull'attacco di Pogacar. Nuovo record di scalata fatto registrare al Tour. Pogacar aveva fatto il record sul Galibier , per poi perdere quella tappa prendendo una batosta da Vingegaard, ma né lo sloveno né il danese erano riusciti ad avvicinarsi al record di Marco Pantani sull'Alpe d'Huez . Non contenti di quel risultato, forse,hanno dato il meglio di loro stessi nella 17a tappa del Tour in corso, quella con arrivo a Peyragudes che ha visto il trionfo di Pogacar. Prima dell'ultima salita del, i corridori hanno affrontato il. Salita di, senza dimenticare l'arrivo in quota a 1580 metri sopra il livello del mare. Pogacar e Vingegaard, trainati da Brandon McNulty , ci hanno messo, con una media oraria del 24,32 km/h. Poco dietroche ha chiuso in 26'32'' (a 24,20 km/h) dopo essersi staccato sull'attacco di Pogacar.

Il record precedente era quello che aveva fatto registrare da Marco Pantani nel mitico Tour del 1997. Da Pantani e dagli altri due protagonisti di quel Tour: Richard Virenque e Jan Ullrich. Il magico trio di quell'anno ci impiegò 28'56'', alla media di 22,19 km/h. Tempo altissimo se commisurato a quello di oggi. E, oltre, al discorso della qualità delle bici ecc ecc, va anche contestualizzata il tipo di tappa. Quella affrontata da Pogacar e Vingegaard era molto corta e non era l'ultima salita, quella del 1997 fu una delle tappe più difficili di sempre. 182 km da Pau a Loudenvielles col passaggio sul Col du Soulor, sul Tourmalet (la vettà più alta di quel Tour), sul Col d'Aspin e, infine, come ultima salita il Col de Val Louron-Azet. E, paradossalmente, la tappa di oggi è comunque venuta via regolare, quella del '97 fu scoppiettante fin dalla prima salita con la Festina di Virenque e la Telekom di Ullrich ad attaccarsi a vicenda, fin su in cima al Tourmalet. Ci sta che i tempi siano diversi dal '97 ad oggi.

I migliori tempi sul Col de Val Louron-Azet

Corridore Tempo di scalata Media Pogacar 26'24'' 24,32 km/h Vingegaard 26'24'' 24,32 km/h McNulty 26'32'' 24,20 km/h Geraint Thomas 27'24'' 23,43 km/h Kuss 27'24'' 23,43 km/h Marco Pantani 28'56'' 22,19 km/h Richard Virenque 28'56'' 22,19 km/h Jan Ullrich 28'56'' 22,19 km/h

Nuovo record anche sul Peyragudes anche se è una salita affrontata solo altre tre volte nella storia del Tour. Pogacar, che ha vinto in cima, e Vingegaard hanno impiegato 19'50'' per scalare gli 8 km al 7,8% di pendenza media (con picco al 16%), alla media di 21,18 km/h.

Guardando il Col d'Aspin iniziale, invece, il miglior tempo di giornata è stato quello di Thibaut Pinot e Alexey Lutsenko che hanno portato via la fuga di giornata proprio grazie al GPM. 29'32'' per completare i 12 km al 6,5% (con picco al 9,5%), alla media di 24,38 km/h. A 30'50'' il gruppo che è andato, diciamo, piano. Ma il record precedente persiste ed è quello realizzato da Riccardo Riccò nel 2008, quando il corridore della Saunier Duval ci impiegò 29'18'' alla media di 24,57 km/h. Anche se, va ricordato, Riccò vinse proprio quella tappa da Toulouse a Bagnères-de-Bigorre, salvo poi la squalifica per doping per il corridore italiano.

I migliori tempi sul Col d'Aspin

Corridore Tempo di scalata Media Riccardo Riccò* 29'18'' 24,57 km/h Thibaut Pinot 29'32'' 24,38 km/h Alexey Lutsenko 29'32'' 24,38 km/h Simon Geschke 29'43'' 24,23 km/h Giulio Ciccone 29'50'' 24,13 km/h

*vittoria di tappa revocata per doping

