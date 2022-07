Brutte notizie per. Qualche giorno fa, lo sloveno aveva persoche era uscito di scena causa covid . Dopo il giorno di riposo, un altro corridore dell'UAE Emirates è costretto ad abbandonare il Tour causa covid. Si tratta del neozelandeseche risultava essere una pedina fondamentale nel treno della formazione di Pogacar: era il penultimo uomo in salita prima che si muovesse Majka.

Una perdita importante per il Campione in carica che perde un gregario di livello, considerando che l'hanno strappato alla Jumbo Visma proprio per fare questi lavori in salita. Bennett era risultato negativo ai test effettuati tra domenica sera e lunedì mattina per il giorno di riposo, ma il neozelandese ha lamentato dei sintomi al termine della giornata. Al tampone a cui si è sottoposto questa mattina, è risultato infine positivo.