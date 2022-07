tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Bob Jungels 4h46'39'' 2. Jonathan Castroviejo +22'' 3. Carlos Verona +26'' 4. Thibaut Pinot +40'' 5. Tadej Pogacar +49'' 6. Jonas Vingegaard +49'' 7. Geraint Thomas +52'' 8. Adam Yates +52'' 9. Enric Mas +52'' 10. Nairo Quintana +52'' 11. Damiano Caruso +52''

21 in fuga: c'è anche van Aert per la maglia verde

Si va subito a caccia della fuga, ma non si riesce ad evadere dal gruppo che viaggia a velocità folli. Ci provano anche Cattaneo e Bettiol, ma nessuno trova il varco giusto nemmeno sulla Côte de Bellevue, la prima salita di giornata. Ai -148 km dal traguardo ecco che, finalmente, viene via un gruppetto di 15 uomini portato via da Castroviejo (Ineos Grenadiers). Prima del traguardo volante di Semsales, arriva anche un drappello di contrattaccanti guidato da van Aert che vuole sprintare per la maglia verde. Il belga si prende i 20 punti e si forma quindi un gruppone di 21 uomini. Spicca la presenza di Rigoberto Uran che, dovesse arrivare la fuga, sfilerebbe la maglia gialla a Pogacar. Tra gli altri anche Latour, Bonnamour, Cosnefroy, Pinot, Baguil, Stuyven, Jungels e McNulty.

Che numero di Jungels. Niente rimonta per Pinot

Latour riesce a passare per primo sul GPM del Col de Mosses, battendo Geschke, ma il tedesco fa suo il Col de la Croix vincendo il duello con Jungels. Geschke diventa così la nuova maglia a pois del Tour, mentre il gruppo resta tranquillo a 2'20'' dalla fuga. Il corridore della Cofidis si rialza, non Jungels che prova invece a tirar dritto nel tentativo di piazzare l'impresa.

Il lussemburghese guadagna 2' sugli ex compagni di fuga e 3' sul gruppo, cominciando ad accarezzare il sogno della vittoria ma, a 19 km dal traguardo, riparte Pinot che prova a rimontare sul Pas de Morgins. Alle sue spalle anche Castroviejo e Verona. Quando mancano ancora 8 km allo scollinamento, Jungels sembra davvero arrivato, ma riesce ad evitare la rimonta di Pinot che si era portato a 20''. Nell'immediata discesa il lussemburghese ritrova energie e riesce ad affrontare l'ascesa di Chatel con un altro piglio. Vincerà così in solitaria davanti a Castroviejo e Verona che, nel frattempo, hanno raggiunto e superato Pinot.

Martínez, Vlasov e Uran alzano bandiera bianca. Pogacar ci prova

Sul Pas de Morgins si fa fatica e si staccano uomini importanti anche dal gruppo maglia gialla. Si stacca subito Daniel Martínez con la Ineos Greandiers che si ritrova senza un capitano. A 5 km dallo scollinamento anche Vlasov perde le ruote del gruppo maglia gialla, così come Rigoberto Uran che era stato inghiottito dal gruppo dopo averci provato in fuga. Davanti sono in quattro, non ci sono in palio neanche gli abbuoni, ma Pogacar scatta comunque nei 300 metri finali. Vingegaard risponde, gli altri perdono 3''. Diciamo che Pogacar si è creato 'da solo' l'abbuono in questa giornata senza troppi punti per partire con un'azione efficace.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Tadej Pogacar 33h43'44'' 2. Jonas Vingegaard +39'' 3. Geraint Thomas +1'17'' 4. Adam Yates +1'25'' 5. David Gaudu +1'38'' 6. Romain Bardet +1'39'' 7. Tom Pidcock +1'46'' 8. Enric Mas +1'50'' 9. Neilson Powless +1'55'' 10. Nairo Quintana +2'13'' 11. Primoz Roglic +2'52'' 12. Aleksandr Vlasov +3'12'' 13. Aurélien Paret-Peintre +3'31'' 14. Damiano Caruso +3'40'' 15. Alexey Lutsenko +4'58''

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

