Primoz Roglic che dice addio balla di fieno” a mandarlo ko, un qualcosa di clamoroso. Lui prova a prenderla con filosofia, del tipo: "meno male che almeno posso ripartire”, considerando Jumbo Visma, invece, si lascia andare ad un "abbiamo passato una bella giornata di merda...” facendo eco alle Altro anno perso perche dice addio alla classifica generale . E dire che fino a quel momento era stato perfetto, poi è arrivata una "” a mandarlo ko, un qualcosa di clamoroso. Lui prova a prenderla con filosofia, del tipo: "”, considerando la lussazione alla spalla rimediata nella caduta. Il ds della, invece, si lascia andare ad un "” facendo eco alle parole dette da Vingegaard

Ad

Le parole di Primoz Roglic

Tour de France Come sta Roglic? Lussazione alla spalla per lui: l'ha rimessa a posto da solo 8 ORE FA

Qualcuno ha colpito la barriera ed è scivolata in strada e ci siamo finiti contro. Eravamo in un restringimento pronti per l'attraversamento di una rotonda. E abbiamo preso la barriera di paglia. La mia spalla si è lussata, la stessa che avevo lussato in autunno sì. Non è stata la sensazione migliore da provare, ma l'ho rimessa a posto e sono riuscito a continuare la mia corsa. Anche se abbiamo perso terreno...

Batosta Roglic: lo sloveno arriva a oltre due minuti da Pogacar

Grischa Niermann (ds Jumbo Visma)

Un corridore ha colpito una balla di paglia in strada e Primoz l'ha colpita in pieno. Si è lussato la spalla, ma è stato in grado di rimetterla a posto. Ma per questa 'operazione' ci è voluto molto tempo. Abbiamo passato una bella giornata di merda. All'inizio è caduto Wout, dopodiché ha dovuto rialzarsi nel finale di tappa perché non era nel suo giorno migliore. Non ho visto cosa sia successo dopo a Jonas che forse è stato toccato da qualcuno. Ha dovuto cambiare bici, ma non è andato tutto liscio. È successo tutto a ritmi frenetici

Pasticcio Jumbo! Vingegaard deve cambiare bici, ma non si trova quella giusta

Van Hooydonck gli ha dato la sua bici? Voleva rendere veloce la rimonta di Vingegaard, ma non era una bici delle sue misure e ha dovuto cambiare di nuovo. Avrebbe dovuto prendere la bici di Kuss o Kruijswijk. Puoi discuterne 100 volte, ma con il ritmo frenetico è andato tutto storto. Abbiamo visto corridori ovunque sulla strada

Non abbiamo perso ancora nulla

A quel punto abbiamo richiamato tutti per sostenere Vingegaard, tranne Roglic e Laporte che sono rimasti davanti. Poi con Roglic è successo quello che è successo. Almeno abbiamo limitato i danni con Vingegaard grazie al lavoro di Laporte e van Aert. Abbiamo passato dei bei giorni al Tour, oggi non è stato tra i migliori. Non è il risultato che volevamo, ma non abbiamo ancora perso nulla

Che rischio van Aert! Tocca la macchina e resta in piedi per miracolo

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

La UAE sfila davanti a tutti: è festa per il trionfo di Pogacar

Tour de France Roglic già fuori dai giochi: Pogacar davanti a Vingegaard 9 ORE FA