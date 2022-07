Vingegaard per quanto successo, ovviamente, durante la Pogacar a causa di un problema meccanico, ma resta comunque fiducioso per il prosieguo del Tour considerando che ha perso solo 13''. Certo, non è stata la stessa giornata Roglic che ha perso più di 2' Non soddisfattoper quanto successo, ovviamente, durante la tappa di Arenberg vinta da Clarke . Il danese ha perso terreno nei confronti dia causa di un problema meccanico, ma resta comunque fiducioso per il prosieguo del Tour considerando che ha perso solo 13''. Certo, non è stata la stessa giornata del trionfo di van Aert quando la Jumbo Visma aveva messo a ferro e fuoco il gruppo. C'è da registrare infatti la caduta diche ha perso più di 2' ed è uscito in pratica di classifica

Ad

Un risultato di merd*

Tour de France Come sta Roglic? Lussazione alla spalla per lui: l'ha rimessa a posto da solo 5 ORE FA

Il risultato non mi piace, un risultato di merda, un peccato che abbiamo perso così tanto tempo. Primoz è caduto e io ho avuto un problema meccanico, ma questo è il ciclismo, non possiamo farci nulla. Oggi erano tutti nervosi in gruppo e tutti hanno preso dei rischi, ma sono cose che succedono in corse come questa. Non è bello perdere tempo, ovviamente, ma sono fiducioso sulla mia forma e sono sicuro che potremo fare grandi cose quando arriveranno le montagne

Avrei dovuto togliere la catena... Ma ho perso solo 13''

Mi sono toccato con un altro corridore ed è successo qualcosa alla catena, è scesa e poi si è incastrata. Forse ripensandoci ora mi sarei dovuto fermare e avrei dovuto toglierla con la forza, ma cose del genere capitano e poi ho perso solo 13'' e quindi penso di dover essere contento. In quel momento ero nervoso, ma comunque non direi che tutto stava andando in fumo, perché mancava ancora molto al traguardo e quindi pensavo che c’era ancora la possibilità di rientrare

Batosta Roglic: lo sloveno arriva a oltre due minuti da Pogacar

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

La UAE sfila davanti a tutti: è festa per il trionfo di Pogacar

Tour de France Roglic già fuori dai giochi: Pogacar davanti a Vingegaard 7 ORE FA