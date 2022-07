Jumbo Visma hanno deciso di dare un congedo a Primoz Roglic. Arthur van Dongen ha spiegato i perché Pogacar che ha poi perso la maglia gialla nei confronti di Vingegaard. Negli ultimi giorni, invece, Roglic dava sempre il suo contributo, ma per poco tempo, staccandosi e finendo a diversi minuti di ritardo. Troppo per uno come Roglic che ha nel suo programma quello di vincere la 4a Vuelta consecutiva. Ecco perché la Jumbo Visma ha deciso di mandare a casa lo sloveno, anche se perde una pedina fondamentale nella corsa alla maglia gialla, con Roglic che avrebbe potuto magari dare ancora qualcosa a Vingegaard sui Pirenei. Nonostante si potesse provare ad aspettare il giorno di riposo, i tecnici dellahanno deciso di dare un congedo a. Arthur van Dongen ha spiegato i perché del ritiro dello sloveno che, in realtà, non aveva mai recuperato dalla caduta nella tappa di Arenberg , quella del pavé, dove aveva rimediato una lussazione alla spalla e un forte dolore alla schiena. Roglic ha provato, a quel punto, a rendersi utile come gregario e ci è riuscito in qualche tappa, come successo sul Galibier dove, con i suoi attacchi , ha sfinitoche ha poi perso la maglia gialla nei confronti di. Negli ultimi giorni, invece, Roglic dava sempre il suo contributo, ma per poco tempo, staccandosi e finendo a diversi minuti di ritardo. Troppo per uno come Roglic che ha nel suo programma quello di vincere la. Ecco perché la Jumbo Visma ha deciso di mandare a casa lo sloveno, anche se perde una pedina fondamentale nella corsa alla maglia gialla, con Roglic che avrebbe potuto magari dare ancora qualcosa a Vingegaard sui Pirenei.

Roglic non si era ripreso, anzi era peggiorato

Primoz Roglic non si era ancora ripreso dopo la caduta di settimana scorsa ed è difficile recuperare al Tour. Anzi, in questi giorni le sue condizioni sono peggiorate. Già ieri ha avuto problemi in partenza, staccandosi dal gruppo. Questo era il segnale per noi per dire basta. [Arthur van Dongen a NOS]

Andare alla Vuelta per vincerla

Ora l'obiettivo principale è il recupero. Se recupererà bene, poi l'obiettivo sarà quello di andare alla Vuelta per vincerla ancora. Certo, per noi come squadra qui al Tour è una pillola amara da ingoiare

