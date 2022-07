Jasper Philipsen, aprendo van der Poel sottotono Italia. Qualche piazzamento qua e là, ma la vittoria non arriva. Occhio poi alle cadute. La Jumbo Visma ne ha vista una dopo l'altra e anche Vingegaard è finito per terra, per fortuna - pare - senza conseguenze. Ma sono tutte cose che vanno a minare la tranquillità in seno al gruppo. Il giorno di riposo cade a pennello perché le facce dei corridori sono proprio stanche. Si è fatto giusto in tempo per la quarta volata di gruppo di questo Tour, la terza con gli specialisti delle ruote veloci. A Carcassonne ha trionfato, aprendo finalmente il conto in casa Alpecin Deceuninck che non si era ancora sbloccata, considerando anche ilsottotono nei primi 10 giorni . Chi non si sblocca, invece, è l'. Qualche piazzamento qua e là, ma la vittoria non arriva. Occhio poi alle cadute. Lane ha vista una dopo l'altra e ancheè finito per terra, per fortuna - pare - senza conseguenze. Ma sono tutte cose che vanno a minare la tranquillità in seno al gruppo.

Tour de France Vince Philipsen, van Aert 2°! La Jumbo trema: Vingegaard a terra 4 ORE FA

Promossi

Jasper Philipsen

Finalmente Jasper Philipsen! Dei velocisti puri sembrava sempre quello più in palla nelle tappe mosse, ma gli mancava sempre il guizzo vincente. La tappa non si era messa bene, ma la squadra ha tirato sin dal primo km per portare tutti alla volata di gruppo. Il belga ha riposto presente e, con una fantastica rimonta, si è messo dietro van Aert e Pedersen. Un bel colpo.

Philipsen beffa van Aert e Pedersen! Rivivi la volata

Benjamin Thomas

Ha sfiorato il numero del Tour 109. E un numero, comunque, Benjamin Thomas l'ha fatto. Mentre le squadre dei passisti veloci provavano a staccare i velocisti puri sull'ultima côte, Benjamin Thomas è partito secco in compagnia di Gougeard. Il connazionale si è staccato nel finale, ma il corridore della Cofidis ha provato ad andare fino in fondo. È stato ripreso solo a 500 metri dal traguardo, che beffa. Ma che bravo!

Thomas: "Ci abbiamo provato, non ho rammarico"

Michael Matthews

Michael Matthews non è un velocista puro e, sull'ultima côte di giornata, poteva tranquillamente rimanere in gruppo senza patire più di tanto. Ma, Groenewegen, anche perché restano poche occasioni ai velocisti. Si è staccato anche lui per fare l'andatura al suo compagno di squadra per riportarlo sotto al gruppo, difatti bruciandosi lui. Ma, dopo una vittoria, viene anche più facile aiutare i compagni. Bravissimo! Dopo la vittoria nella tappa di Mende, non si è risparmiato anche oggi.non è un velocista puro e, sull'ultima côte di giornata, poteva tranquillamente rimanere in gruppo senza patire più di tanto. Ma, dopo il successo del giorno prima , si è messo completamente a disposizione del suo compagno, anche perché restano poche occasioni ai velocisti. Si è staccato anche lui per fare l'andatura al suo compagno di squadra per riportarlo sotto al gruppo, difatti bruciandosi lui. Ma, dopo una vittoria, viene anche più facile aiutare i compagni. Bravissimo!

Bocciati

Alberto Dainese

L'Italia continua a non vincere in questo Tour de France nonostante piazzamenti importanti come quelli di Filippo Ganna e Alberto Bettiol negli ultimi giorni. Oggi toccava ad Alberto Dainese provarci dopo il grande lavoro che la DSM ha fatto per lui nella seconda parte di tappa. Dainese stava bene e la sua squadra ha aiutato l'Alpecin Deceuninck a mettere in difficoltà gli altri velocisti. Poi ha fatto di tutto per riportare il gruppo sotto a Benjamin Thomas e Gougeard. Dopo questo sforzo serviva il grande risultato, ma Dainese è giunto solo 25° al traguardo. Speriamo in altre occasioni.

Matej Mohoric

reggisella telescopico, Matej Mohoric, è finito in realtà nel programma “Chi l'ha visto?” perché anche oggi non si è fatto vedere. Lo sloveno fu uno dei personaggi del Tour dello scorso anno, mentre in questo 2022 non riesce a mettersi in mostra o, meglio, non riesce a vincere. Dopo aver conquistato Aveva fatto sapere di aver montato il quello usato anche alla Milano-Sanremo . Ma,, è finito in realtà nel programma “” perché anche oggi non si è fatto vedere. Lo sloveno fu uno dei personaggi del Tour dello scorso anno, mentre in questo 2022 non riesce a mettersi in mostra o, meglio, non riesce a vincere. Dopo aver conquistato la Milano-Sanremo , infatti, Mohoric è diventato un corridore di livello top e sembra davvero strano non vederlo mai competere per una vittoria di tappa.

Tour 360: Philipsen fa sua la volata, la Jumbo perde i pezzi

I fantasmi della Jumbo Visma

Roglic che Kruijswijk che cade e si ritira, van Aert che cade, Benoot che cade... E Vingegaard che cade. Non si è fatto nulla, ma si è notata una tensione fuori dal comune nel riprendere la bici, prendere quella nuova. Il danese deve cercare, insieme alla sua squadra, di sgombrare la mente e viverla, per quanto possibile, più serenamente. La pressione e l'ansia non devono diventare più pericolose degli scatti di Pogacar. Cominciano a vedersi i fantasmi in casa Jumbo Visma. Non bastava aver messo ad oltre 2' Pogacar, serve ancora tantissimo altro per vincere il Tour de France. O si sono dimenticati la caduta di Roglic dell'anno scorso? O la crono di Roglic a La Planche des Belles Filles nel 2020? Ne deve passare di peripezie la Jumbo per vincere il Tour. E oggi ne sono successe...che non si presenta che cade e si ritira,che cade,che cade... Eche cade. Non si è fatto nulla, ma si è notata una tensione fuori dal comune nel riprendere la bici, prendere quella nuova. Il danese deve cercare, insieme alla sua squadra, di sgombrare la mente e viverla, per quanto possibile, più serenamente. La pressione e l'ansia non devono diventare più pericolose degli scatti di Pogacar.

Giù anche Vingegaard! A terra con Benoot, panico per ripartire

La UAE sfila davanti a tutti: è festa per il trionfo di Pogacar

