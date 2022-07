Dopo la cronometro di Copenaghen, vinta a sorpresa da Lampaert , ecco la prima tappa in linea dell'edizione 109 del Tour de France . Siamo ancora in territorio danese e dovrebbe, marchiamo però il condizionale, esserci la prima volata di gruppo nella. Dovrebbe perché, dopo una prima parte tortuosa con tre 'facili' GPM, sarà campagna sterminata e c'è il serio rischio di trovare del vento e del terreno fertile per azionare i classici ventagli che vediamo nel Nord Europa. Occhio alle spaccature nel gruppo, attenzione anche agli uomini di classifica. E per le volate abbiamo il nostroche si è sbloccato nei Grandi Giri dopo la vittoria di Reggio Emilia all'ultimo Giro d'Italia.

