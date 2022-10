Tour de France 2023, che partirà però dai Paesi Baschi, da Bilbao, si fa la conta di quali saranno i protagonisti per la maglia gialla che verrà. Ci sarà sicuramente Pogacar che vuole riconquistare lo scettro dopo essere stato battuto nella passata stagione, si pensa al debutto di Evenepoel ma, dovrebbe, esserci sicuramente il Campione in carica. O meglio, Vingegaard spera di essere chiamato a riconfermare Roglic e, ultimo arrivo, è stato ingaggiato anche Wilco Kelderman. Detto questo, Vingegaard ha poi parlato della sua pausa post vittoria Tour de France. Dalla festa sugli Champs-Élysées del 24 luglio al ritorno burnout, ma solo la voglia di passare del 'tempo di qualità' con amici e familiari. A 24 ore dalla presentazione del, che partirà però dai Paesi Baschi, da Bilbao, si fa la conta di quali saranno i protagonisti per la maglia gialla che verrà. Ci sarà sicuramenteche vuole riconquistare lo scettro dopo essere stato battuto nella passata stagione, si pensa al debutto dima, dovrebbe, esserci sicuramente il Campione in carica. O meglio,spera di essere chiamato a riconfermare il titolo conquistato nel 2022 . È stata solo una battuta quella del danese, in realtà, anche se è sempre meglio specificare visto che alla Jumbo Visma c'è anche un certoe, ultimo arrivo, è stato ingaggiato anche. Detto questo, Vingegaard ha poi parlato della sua pausa post vittoria Tour de France. Dalla festa sugli Champs-Élysées del 24 luglio al ritorno in gara alla CRO Race del 27 settembre , sono passati ben 65 giorni senza gare, cosa che ha sorpreso tutti. Il danese spiega però che non c'è stato nessun, ma solo la voglia di passare del 'tempo di qualità' con amici e familiari.

Sarei sorpreso se non facessi il Tour de France

Non ne abbiamo parlato nei dettagli con la squadra e non abbiamo ancora scritto il programma definitivo per il 2023, ma l’idea è di tornare al Tour de France. Sarei sorpreso se questo non dovesse essere il piano. Essere il campione uscente è sempre qualcosa di difficile, ma sono pronto per questa sfida. So che sarà sempre più difficile vincerlo, ma fa parte del gioco e ora ho una esperienza vincente dalla mia. So che devo concentrarmi su me stesso per essere il meglio di me al Tour de France 2023. [Vingegaard a CyclingNews]

Non sono uscito di testa dopo la vittoria del Tour ma...

Gli articoli erano esagerati. Non c’è stata alcuna crisi né sono uscito di testa, mi serviva solo una pausa, tutto qui. Non ci sono stati problemi, semplicemente mi sono riposato e mi sono goduto del tempo di qualità con la famiglia e gli amici. Mi sono potuto godere un barbecue, una bicchiere di vino o una birra. Non mi serve molto per essere felice, anche se ho vinto il Tour de France

