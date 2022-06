La seconda perla stagionale di Thibaut Pinot! Dopo un lunghissimo periodo d’astinenza, durato praticamente tre anni, lo scalatore francese della FDJ bissa il successo ottenuto al Tour of the Alps con una tappa condotta in maniera impeccabile. Il classe 1990 entra nella fuga del mattino, aspetta sapientemente l’ultima salita di Malbun, lascia sfogare Ion Izagirre (Cofidis) e poi lo brucia trovando il sigillo sugli ex compagni di fuga Oscar Rodriguez (Movistar) e Alexey Lutsenko (Astana). Dietro di loro, il più attivo tra gli uomini di classifica è Sergio Higuita (Bora), che scatta e rivoluziona la classifica generale. Lo scalatore di Medellin, sfruttando lo stallo alla messicana tra Fuglsang e Thomas (Ineos), parte all’interno del recinto degli ultimi 2km e ruba la maglia al danese della Israel. Domenica pomeriggio, nell’ultima tappa, dovrà difendere il segno del primato nei 25 chilometri contro il tempo che gireranno intorno a Vaduz.

33esima vittoria in carriera per Thibaut Pinot

L'ordine d'arrivo

CICLISTA TEMPO 1. Pinot 5h06'39" 2. Rodriguez +25" 3. Lutsenko +38" 4. Higuita +1'19" 5. Thomas +1'30" 6. Prodhomme +1'40" 7. Fuglsang +1'48" 8. Pozzovivo +1'59" 9. Reichenbach +2'09" 10. Powless +2'19"

Fuga molto corposa

Anche oggi si è formata una fuga molto corposa nella prima fase di gara. Al comando Fausto Masnada, Ilvan Van Wilder (Quick-Step Alpha Vinyl), Clement Champoussin, Clement Berthet, Nicolas Prodhomme (AG2R Citroen), Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan), Michael Matthews (BikeExchange Jayco), Thibaut Pinot (Groupama FDJ), Sylvian Moniquet (Lotto Soudal), Nelson Oliveira, Oscar Rodriguez (Movistar), Gavin Mannion (Human Powered Health), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies).

Ultima salita: Pinot cambia passo

Il plotone ha lasciato cinque minuti di margine agli attaccanti, che, con cambi regolari, si sono lanciati velocemente verso l’ascesa conclusiva. Ad approcciarla al comando Izagirre che ha staccato sulle prime rampe i compagni di fuga. L’iberico a circa due chilometri dall’arrivo è andato in crisi nera ed è stato raggiunto e sopravanzato da Pinot.

Il transalpino è riuscito ad andar via senza patemi, trionfando a braccia alzate davanti a Rodriguez e Lutsenko. Nel gruppo dei migliori battaglia tra i primi della graduatoria: un attivissimo Sergio Higuita (Bora-hansgrohe) ha distrutto la resistenza di Jakob Fuglsang (Israel – Premier Tech) e si è andato a prendere la leadership in classifica. Alle sue spalle bene Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), che ipoteca il trionfo finale vista la cronometro di domani. In casa Italia da sottolineare l’ottava piazza di Domenico Pozzovivo (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux).

La classifica generale

CICLISTA TEMPO 1. Higuita 32h38'38" 2. Thomas +2" 3. Fuglsang +19" 4. Powless +1'16" 5. Pozzovivo +1'37" 6. Reichenbach +2'09" 7. Kung +2'19" 8. Jungels +2'31" 9. Grosschartner +2'47" 10. Leknessund +2'59"

