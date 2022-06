Alberto Bettiol ci ha provato nella quarta tappa, ma il successo è andato a Daryl Impey . Nella quinta frazione, chissà, il corridore della EF Education EasyPost potrebbe avere una nuova chance. La Ambrì-Novazzano presenta un profilo movimentato nel finale, con un circuito nervoso in cui ci potrebbe mettere in proprio, ma anche arrivare a una volata ristretta.

Bettiol ci va ancora vicino, vince Impey: gli highlights

Ad

Dove seguire in tv e streaming il Giro di Svizzera

Critérium du Dauphiné 15 crono vinte su 23 dal 2020: tutti i numeri di Super Ganna 08/06/2022 A 17:19

La quinta tappa del Giro di Svizzera sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Wladimir Belli. La tappa sarà visibile anche in streaming partire dalle 15:35 su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

La corsa arriva nel Canton Ticino con questa frazione di 190 chilometri. Dopo la partenza da Ambrì, i corridori affronteranno una discesa e poi un tratto vallonato, che porterà al primo GPM di giornata, Monte Ceneri (5,2 km al 6%). Dopo un altro tratto piuttosto agevole, si arriverà a Mendrisio (chilometro 110) dove comincia il circuito finale di 27,8 chilometri da ripetere tre volte. Da qui sarà un saliscendi continuo e ogni tornata sarà segnata dal GPM di Pedrinate (2,4 km all’8,2%), il cui ultimo scollinamento avverrà a 8 chilometri dal traguardo. Arrivo in leggerissima salita.

Tutte le salite

Al km 66 GPM 2a Categoria: Monte Ceneri (5,2 km al 6%)

Al km 125,9 GPM 3a Categoria: Pedrinate 1 (2,4 km al 8,2%)

Al km 153,8 GPM 3a Categoria: Pedrinate 2 (2,4 km al 8,2%)

Al km 181,7 GPM 3a Categoria: Pedrinate 3 (2,4 km al 8,2%)

"Nooo": Bettiol scopre di non aver vinto e Trentin lo prende in giro

I favoriti

Il lotto dei favoriti dovrebbe essere piuttosto simile a quello dei corridori che si sono giocati la quarta tappa. Daryl Impey si è dimostrato in grande spolvero, ma Michael Matthews vorrà riscattare l'ennesimo piazzamento e tornare al successo. Ha ben figurato anche Soren Kragh Andersen. La UAE Emirates può giocarsi diverse carte, avendo Marc Hirschi, Matteo Trentin e Diego Ulissi. Vorrà lasciare il segno anche Alberto Bettiol, secondo e quarto negli ultimi giorni. E poi gente veloce come Alex Aranburu, Thomas Pidcock e non solo.

***** Matthews

**** Hirschi, Bettiol, Impey

*** Kragh Andersen, Pidcock, Aranburu

** Ulissi, Cosnefroy, Trentin, Schachmann

* Champoussin, Grossschartner, Kron, Evenepoel

Bettiol, che fai? Esulta sul traguardo, ma il vincitore è già arrivato

Info utili

-Orario di partenza: 12:30

-Orario di arrivo: 17:07-17:34

-Lunghezza: 190 km,

-Dislivello: 2676 metri

Sagan is back! Volata di classe a Grenchen, rivivi l'arrivo

Giro d'Italia Pozzovivo, 40 anni e in top10 del Giro. L'ultimo 40enne? Nel 1924 30/05/2022 A 17:20