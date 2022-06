Daniel Martínez contro Vlasov verrebbe da dire, considerando anche le loro ambizioni in vista del Tour, ma occhio a Evenepoel che sta pedalando molto forte in questa parte di stagione Alessandro Covi, non pago Stephen Williams nello sprint ristretto. Che sorpresa col successo di uno dei gregari della Bahrain Victorious. Il Giro del Delfinato col successo di Roglic in classifica generale , mentre in Svizzera è già cominciata un'altra corsa a tappe.controverrebbe da dire, considerando anche le loro ambizioni in vista del Tour, ma occhio ache sta pedalando molto forte in questa parte di stagione tra la vittoria alla Liegi e il successo al Giro di Norvegia. Ed è proprio Evenepeol quello che ha animato maggiormente la corsa nel circuito di Küsnacht, con due tentativi secchi di arrivare da solo al traguardo, ma è stato marcato bene dalla concorrenza. Si è fatto vedere anche, non pago della vittoria alla Marmolada , ma alla fine a spuntarla ènello sprint ristretto. Che sorpresa col successo di uno dei gregari della Bahrain Victorious.

L'ordine d'arrivo

Ad

Corridore Tempo 1. Stephen Williams 4h16'51'' 2. Maximilian Schachmann st 3. Andrea Kron st 4. Marc Hirschi st 5. Alexey Lutesenko st 6. Ilan Van Wilder st 7. Stefan Küng st 8. Sergio Higuita st 9. Sepp Kuss st 10. Domenico Pozzovivo st

Critérium du Dauphiné Capolavoro Jumbo! Vingegaard vince la tappa, Roglic è campione 3 ORE FA

7 in fuga: ci ha provato anche Villella

La fuga parte ai -172 con l'attacco di Teunissen (Jumbo Visma), Jacobs (Movistar), Villella (Cofidis), Casper Pedersen (DSM), Quinn Simmons (Trek Segafredo), Haga (Human Powered Health) e Vitzthum (Selezione svizzera). I 7 non vanno però oltre i 30'' di vantaggio e all'ingresso del circuito di Küsnacht le carte si mescolano: arrivano Askey e Vine che prendono il posto di Teunissen e Villella che si staccano sulle prime salite. Fuga che prende così 2' di vantaggio sul gruppo guidato dalla Bora Hansgrohe di Vlasov e Higuita. Simmons si prende i punti del GPM, ma sull'ultimo passaggio del Pfannenstiel il gruppo si rifà sotto. L'ultimo a resistere è Vitzthum, che viene raggiunto però ai -6,5 dal traguardo.

Covi ha fame e ci prova anche in Svizzera: che scatto

Evenepoel all'attacco, ma finisce in volata

Alessandro Covi è il primo a rompere gli indugi sull'ultima salita del Küsnachter Berg, ma il suo scatto non fa la differenza. Mäder e Hugh Carthy vanno un po' in difficoltà e Evenepoel piazza un primo scatto che fa tremare i rivali. Solo Fugslang risponde in un primo momento, poi in cima ritrovano la gamba Adam Yates, Vlasov, Kuss, Schachmann e Pozzovivo. Rientrano tutti allo scollinamento, ma Evenepoel ci riprova ai -1,7. Vlasov però va a riprendere il belga e rientrano ancora tutti. È quindi volata a Küsnacht con Stephen Williams che beffa Schachmann, Kron, Hirschi e Lutsenko. Partito troppo presto Van Wilder, mentre Evenepoel si era ormai rialzato. 10° di giornata Domenico Pozzovivo.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Stephen Williams 4h16'51'' 2. Maximilian Schachmann +4'' 3. Andrea Kron +6'' 4. Marc Hirschi +10'' 5. Alexey Lutesenko +10'' 8. Sergio Higuita +10'' 9. Sepp Kuss +10'' 10. Domenico Pozzovivo +10'' 11. Adam Yates +10'' 12. Aleksandr Vlasov +10'' 14. Geraint Thomas +10'' 15. Remco Evenepoel +10''

Rivivi la 1a tappa del Giro di Svizzera

Premium Ciclismo Giro di Svizzera | 1a tappa 02:05:00 Replica

Critérium du Dauphiné 15 crono vinte su 23 dal 2020: tutti i numeri di Super Ganna 08/06/2022 A 17:19