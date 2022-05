tra poco il report completo...

In 15 in fuga: ci sono Covi, Formolo, Vendrame, Ciccone, Ballerini e Zardini

Solita lotta per andare in fuga, fuga che parte per davvero ai -147 sotto la spinta di Giulio Ciccone. Vanno all'attacco in 15: van der Poel (Alpecin Fenix), Vendrame (AG2R Citroën), Novak (Bahrain Victorious), Kämna (Bora Hansgrohe), Zardini (Drone Hopper Androni Giocattoli), Leemreize e Oomen (Jumbo Visma), Moniquet (Lotto Soudal), Pedrero (Movistar), Ballerini e Vansevenant (Quick Step Alpha Vinyl), Arensman (DSM), Ciccone (Trek Segafredo), Covi e Formolo (UAE Emirates). Ci aveva provato anche Nibali che non è riuscito, però, ad evadere dal gruppo. La Ineos Grenadiers viene subito sostituita dalla Bahrain Victorious in testa al gruppo, per non dare troppo spazio alla fuga. Si attesta sui 6' il vantaggio dei 15 di testa, fino all'attacco della salita del Pordoi.

Impresa di Covi, niente da fare per Novak e Ciccone

Inizia il Pordoi e la fuga si spacca. Prima passata di Zardini, con Vendrame e van der Poel che si staccano, poi se ne va da solo Covi che fa una cronoscalata. Il corridore dell'UAE Emirates passa primo sul GPM dando più di 1' agli ex compagni di fuga, mantenendo quasi 6' di vantaggio sul gruppo. Anche sul Fedaia, Covi mantiene la sua cadenza di pedalata, tranquillo, a caccia dell'impresa. Al suo inseguimento sono rimasti solo Arensman, Novak e Ciccone. Ai -4,8 km però c'è lo scatto deciso di Novak che si avvicina minaccioso km dopo km. I 2' di ritardo all'inizio della salita, diventano 27'' ai -2 dal traguardo. Ma, proprio sul più bello, lo sloveno si pianta mentre Covi riesce a mantenere il suo passo e a vincere in solitaria.

Hindley spegne Carapaz e si prende la maglia rosa

In gruppo non succede nulla sul Pordoi, si decide tutto sul Fedaia. Dopo Poels tocca a Buitrago, ma Carapaz piazza Sivakov in testa al gruppo e, sulla spinta del francese, restano in gruppo solo Carapaz, Hindley, Landa, Hugh Carthy, Hirt e Guillaume Martin. Si stacca Vincenzo Nibali che va in difesa del 4° posto con Pello Bilbao, staccati anche Fortunato, Pozzovivo, Valverde, Juan Pedro López e tutti gli altri. Sembra il preludio all'attacco di Carapaz ma, quando Sivakov si sposta, è Hindley a piazzare l'attacco. L'ecuadoriano risponde, Landa no. Hindley e Carapaz ritrovano poi Kämna che era nella fuga di giornata. Decisivo il lavoro del tedesco a forzare ancor di più l'andatura, sfinendo Carapaz che va fuori giri. Da quel momento Hindley se ne va per guadagnare il più possibile, mentre Carapaz verrà staccato anche da Hugh Carthy e dallo stesso Landa che lo rimonta nel finale. Il capitano della Ineos Grenadiers perderà al traguardo 1'28'' dal nuovo leader della generale e 39'' da Landa.

