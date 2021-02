Seconda vittoria in carriera per Jonas Vingegaard che lancia un segnale alla Jumbo Visma e a Primoz Roglic, del tipo ci sono anch'io per le grandi salite. Il 24enne danese ha scelto il timing giusto per partire sul Jebel Jais, la salita di 21,5 km (5,4% di media) che caratterizzava questa 5a tappa dell'UAE Tour e chiudeva - difatti - la classifica generale, considerando le prossime frazioni per velocisti. In attesa del duello tra Pogacar e Adam Yates (già visto sul Jebel Hafeet), infatti, si fanno vedere Nibali, Higuita e João Almeida, ma è Vingegaard ad avere il guizzo vincente e ad andarsene da solo verso la vittoria, rimontando anche Lutsenko che era il 'coraggioso' di giornata. Poi via via tutti i big, con Pogacar che ha dimostrato di essere ancora una volta imbattibile nonostante il grande lavoro della Ineos Grenadiers per lanciare Yates sull'ultima salita. Peccato per Nibali (che sognava di vincere per ricordare il giovane Giuseppe Milone recentemente scomparso), ma quell'attacco è stato comunque un gesto di fantasia per testarsi e per far vedere di poter essere ancora pericoloso in salita.