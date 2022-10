UAE Emirates. Dopo i successi Tadej Pogacar e soprattutto Marc Hirschi a lasciare il segno. Lo svizzero si impone nella Veneto Classic, la corsa che chiude la stagione italiana del ciclismo professionistico su strada, arrivando tutto solo sul traguardo di Bassano del Grappa. Alle sue spalle, con circa dieci secondi di ritardo, giunge Davide Formolo. A seguire la coppia della Alpecin-Deceuninck formata da Nicola Conci e Stefano Oldani, con Matteo Trentin (ancora UAE) a chiudere la top 5. Davide Rebellin, all'ultima gara di una carriera trentennale, chiude 30° a 4 minuti dal vincitore. È un grande autunno di soddisfazioni per la. Dopo i successi di Matteo Trentin al Giro del Veneto e la doppietta di fra Tre Valli Varesine e soprattutto Giro di Lombardia , èa lasciare il segno. Lo svizzero si impone nella, la corsa che chiude la stagione italiana del ciclismo professionistico su strada, arrivando tutto solo sul traguardo di Bassano del Grappa. Alle sue spalle, con circa dieci secondi di ritardo, giunge Davide Formolo. A seguire la coppia della Alpecin-Deceuninck formata dae Stefano Oldani, con Matteo Trentin (ancora UAE) a chiudere la top 5., all'ultima gara di una carriera trentennale, chiude 30° a 4 minuti dal vincitore.

La gara (199 chilometri da percorrere) scatta da Treviso e in prossimità della prima asperità di giornata, il Muro di Ca’ del Poggio, se ne vanno in cinque: Michael Belleri (Biesse Carrera), Jonas Abrahamsen (Uno-X Pro Cycling Team), Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior), Nils Brun (Tudor Pro Cycling) e Riccardo Tosin. Il loro vantaggio massimo supera i quattro minuti, ma la UAE Emirates prende in mano la corsa e nel primo circuito, segnato dalla salita di La Rosina, il vantaggio dei battistrada scende vertiginosamente.

Si entra nel secondo circuito, dove si affronta per tre volte lo strappo in pavè de La Tisa. Formolo accelera e a 36 chilometri dal traguardo i fuggitivi capitolano. Finisce a terra, invece, Miguel Angel Lopez. Il gruppo perde unità, con Formolo e Trentin decisamente pimpanti. L'ultima salita da affrontare è lo sterrato della Diesel Farm, dove prova ad allungare Marc Hirschi. Lo svizzero è seguito da Nicola Conci, che supera l'avversario per poi essere rimontato e passato da Davide Formolo. Dopo lo scollinamento, questi tre si ritrovano insieme, con la UAE in superiorità numerica. E la sfrutta bene, visto che Hirschi attacca in discesa e fa la differenza, con Formolo che ovviamente non collabora all'inseguimento. Lo svizzero si invola e non viene più ripreso, mentre lo stesso Formolo stacca Conci sull'ultimo strappetto, a quattro chilometri dalla conclusione e va a prendersi la seconda piazza. Il gruppo arriva 33 secondi, con Stefano Oldani che batte tutti per la quarta posizione.

