Elisa Balsamo che alza subito le braccia al cielo nella prima tappa della Settimana valenciana. A Gandia, infatti, è la ciclista della Trek Segafredo ad imporsi nella volata ristretta, grazie al sapiente lavoro della compagna Elisa Longo Borghini che ha preso le redini del gioco una volta neutralizzata la fuga. Per la Gazzetta dello Sport, Elisa Balsamo aveva detto “vi stupirò ancora”. Detto, fatto! Prima recita stagionale perche alza subito le braccia al cielo nella prima tappa della. A Gandia, infatti, è la ciclista dellaad imporsi nella volata ristretta, grazie al sapiente lavoro della compagnache ha preso le redini del gioco una volta neutralizzata la fuga. Per la campionessa del mondo è il secondo successo in maglia iridata dopo la vittoria nella sesta frazione del Women's Tour (la versione femminile del Tour of Britain) tenutasi lo scorso ottobre. Corsa che chiuse la stagione su strada della Balsamo, che andò poi a conquistare a Roubaix, nei Mondiali di ciclismo su pista, l'argento nell'inseguimento a squadra e il bronzo nell'omnium . Non erano passate molte ore da quando, in un’intervista alla, Elisa Balsamo aveva detto “”. Detto, fatto!

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Elisa Balsamo 3h00'30'' 2. Ruby Roseman-Gannon st 3. Anouska Koster st 4. Alexandra Manly st 5. Elisa Longo Borghini st 6. Soraya Paladin st 7. Karlijn Swinkels st 8. Silvia Zanardi st 9. Grace Brown st 10. Cecilie Uttrup Ludwig st

Cronaca

Dopo 114 km di fuga, a -2 km dall’arrivo di Gandia, le coraggiose di giornata alzano bandiera bianca ed è Elisa Longo Borghini a prendere in mano la situazione. La campionessa italiana impone da subito un ritmo sostenuto e imposta la volata perfetta per la compagna di squadra. Elisa Balsamo finalizza così lo sprint, arrivando senza troppe preoccupazioni al traguardo. Dietro di lei, l’australiana Ruby Roseman-Gannon (Bik Exchange Jayco) non le tiene il passo e si deve accontentare della 2a piazza, così come alla neerlandese Anouska Koster (Jumbo Visma) che conquista l'ultimo posto sul podio.

Ma le soddisfazioni per l’Italia non finiscono qui: 5a posizione per Elisa Longo Borghini, compagna di squadra appunto della Balsamo, seguita da Soraya Paladin 6a (Canyon/SRAM Racing) e da Silvia Zanardi 8a (BePink). Venerdì sarà la volta della seconda frazione da Altea a Cocentaina: Elisa Balsamo vestirà la maglia di leader della classifica generale e gestirà un vantaggio di 4” sulla Roseman-Gannon.

