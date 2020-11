Per Roglic è la seconda vittoria consecutiva in questa speciale classifica che tiene conto delle vittorie e dei giorni da leader nelle corse che fanno parte del circuito World Tour (dal Tour Down Under in poi per intenderci). Lo sloveno aveva vinto la classifica del 2019 ed è stato in testa in questa speciale graduatoria dal 15 settembre 2019 al 20 ottobre 2020, quando ha dovuto lasciare spazio a Pogacar vincitore del Tour 2020. Il bimbo prodigio dell'UAE Emirates è rimasto in testa alla classifica per due settimane, lasciando di nuovo lo scettro al connazionale.