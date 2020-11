Il francese della Cofidis ha scollinato per primo in 4 dei 5 GPM di giornata, nella frazione che porta la carovana roja a Puebla de Sanabria dopo 230,8 km (la tappa più lunga di questa edizione). In fuga c'era anche Wellens, l'avversario di Guillaume Martin per quanto riguarda la classifica scalatori, ma con il +54 ora in essere non sarà più possibile al belga rimontare fino al 1° posto. Questo dice la matematica visto i 52 punti ancora a disposizione.