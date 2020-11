È una Vuelta con pochi cronoman ed ecco che la lotta per la vittoria di Mirador de Ézaro sarà tutta tra due uomini: Roglic contro Rémi Cavagna. Nélson Oliveira potrà giocarsi il podio di giornata, mentre non ci aspettiamo un Froome competitivo, considerando che il britannico dovrà essere performante nelle prossime giornate come gregario di Carapaz .

Ma non c'è solo il discorso di vittoria di tappa, ovviamente. Roglic dovrà cercare di dare anche più di 1'30'' su Carapaz per poter amministrare il proprio vantaggio nei prossimi giorni. Se l'ecuadoriano dovesse prendere meno di un minuto, beh quella sarebbe una grande vittoria per il corridore della Ineos Grenadiers. C'è anche la sfida Daniel Martin vs Hugh Carthy, con l'irlandese che punta a riprendersi il podio.