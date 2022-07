Alaphilippe conosce finalmente il suo calendario per la seconda parte di stagione. Il corridore francese, infatti, non è venuto alla Grande Boucle per una condizione tutta da ricostruire in seguito al bruttissimo infortunio patito all'ultima Liegi-Bastogne-Liegi, quando Giro di Vallonia, corsa a tappe dal 23 al 27 luglio dove cercherà di affinire la condizione per i prossimi appuntamenti. Uno su tutti, quello della Classica di San Sebastián (30 luglio), Classica che proprio Alaphilippe conquistò nel 2018. Dopo la mancata convocazione al Tour de France , nonostante il nome e il fatto che sia il campione del mondo in carica,conosce finalmente il suo calendario per la seconda parte di stagione. Il corridore francese, infatti, non è venuto allaper una condizione tutta da ricostruire in seguito al bruttissimo infortunio patito all'ultima, quando è andato a sbattere contro un albero . Alaphilippe, in realtà, era già tornato a correre ai campionati nazionali francesi , ma non è bastato per convincere i tecnici della Quick Step Alpha Vinyl a chiamarlo per il Tour. Ripartirà invece col, corsa a tappe dal 23 al 27 luglio dove cercherà di affinire la condizione per i prossimi appuntamenti. Uno su tutti, quello della(30 luglio), Classica che proprio Alaphilippe conquistò nel 2018.

Il calendario di Alaphilippe

Ethias Giro di Vallonia (23-27 luglio);

Classica di San Sebastián (30 luglio);

Tour de l'Ain (9-11 agosto);

Vuelta di Spagna (19 agosto-11 settembre);

Ad agosto, poi, un'altra corsa a tappe breve, con il Tour de l'Ain in Francia tra il 9 e l'11 agosto. Tutte tappe intermedie che prepareranno il campione del mondo all'ultimo Grande Giro dell'anno. Alaphilippe sarà al via della Vuelta, con un triplo obiettivo. Quello di tornare a vincere in corse importanti, di aiutare Evenepoel che farà classifica generale ma, soprattutto, di costruirsi una condizione fisica importante in vista dei Mondiali in Australia a Wollongong, dove Alaphilippe cercherà il terzo titolo iridato consecutivo.

Le parole di Lefevere

Julian sarà al via della prossima Vuelta. Per il momento si sta allenando ed è molto rilassato. Si sente molto meglio fisicamente. Non mentiremo, è stato molto difficile per noi e per il nostro sponsor non convocarlo per il Tour di quest’anno perché è un doppio campione del mondo, francese ed estremamente popolare, ma doveva recuperare. [Patrick Lefevere alla presentazione del nuovo sponsor]

