Alejandro Valverde è stato vittima della caduta finale che ha visto diversi corridori finire per terra. Tra i più importanti, ovviamente, anche il murciano anche se le condizioni del corridore della Movistar sembrano buone dopo la tappa di Utrecht, Arrivato 150° al traguardo, ancheè stato vittima della caduta finale che ha visto diversi corridori finire per terra. Tra i più importanti, ovviamente, anche il murciano anche se le condizioni del corridore dellasembrano buone dopo la tappa di Utrecht, poi vinta da Sam Bennett in volata . Valverde ha spiegato la dinamica della caduta, ritrovandosi praticamente trascinato per terra senza poter evitare quel groviglio. Le condizioni non sembrano però preoccupanti. Valverde, con la sua grande esperienza, spera di arrivare alle tappe clou senza aver preso rischi proprio in queste tappe di transizione.

"Sembra tutto ok"

Non è stata una giornata tranquilla, vista l’animosità che c’è stata in prossimità del traguardo. Penso di non essermi fatto nulla. Sono caduti davanti a me e non ho potuto evitarlo. Ho frenato, ma sono comunque caduto. Sembra tutto ok comunque. [Valverde a Marca]

Lo sapevamo già...

È stata una giornata molto nervosa e molto pericolosa. Lo sapevamo prima di venire qui. Vediamo giorno per giorno, speriamo di poter raggiungere le tappe del nord della Spagna in buona forma

