Alpecin Deceuninck di Merlier per tutta la giornata. È stata la squadra belga a chiudere sulla prima fuga e a tenere controllata la corsa, ma il finale è stato molto caotico con corridori sparsi per tutta la sede stradale. Era difficile impostare i treni e, non a caso, a vincere è stato Sam Bennett che ha usufruito del grande lavoro fatto da Danny van Poppel. Il velocista neerlandese che si è convertito ad ultimo uomo. Ha fatto qualcosa di super Robert Gesink non fa la volata e prende un buco, il nuovo leader è il suo compagno di squadra Mike Teunissen che si è piazzato al 4° posto subito dopo Bennett, Mads Pedersen e Merlier. C'era grande attesa per questa prima volata della Vuelta, considerando che alla corsa spagnola sono sempre pochissime le chance a disposizione per le 'ruote veloci'. Ackermann, Merlier, Sam Bennett, Mads Pedersen, Jake Stewart... Erano questi gli uomini su cui puntare, ma il grande lavoro l'hanno fatto gli uomini dell'diper tutta la giornata. È stata la squadra belga a chiudere sulla prima fuga e a tenere controllata la corsa, ma il finale è stato molto caotico con corridori sparsi per tutta la sede stradale. Era difficile impostare i treni e, non a caso, a vincere è statoche ha usufruito del grande lavoro fatto da. Il velocista neerlandese che si è convertito ad. Ha fatto qualcosa di super per Jakobsen una settimana fa agli Europei , si è ripetuto oggi per Bennett che non vinceva una tappa in un Grande Giro da un'eternità. 23 ottobre 2020, proprio alla Vuelta, nella tappa di Ejea de los Caballeros ( anche in quel caso era la prima volata ). Cambia, intanto, la maglia roja.non fa la volata e prende un buco, il nuovo leader è il suo compagno di squadrache si è piazzato al 4° posto subito dopo Bennett, Mads Pedersen e Merlier.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Sam Bennett 3h49'34'' 2. Mads Pedersen st 3. Tim Merlier st 4. Mike Teunissen st 5. Pascal Ackermann st 6. Daniel McLay st 7. Itamar Einhorn st 8. Jake Stewart st 9. John Degenkolb st 10. Kaden Groves st

5 in fuga, van den Berg maglia a pois

Dopo appena 1 km parte la fuga di giornata: all'attacco ci sono van den Berg (Education EasyPost), Bol (Burgos), Miquel (Equipo Kern Pharma), Azparren (Euskaltel Euskadi) e Guernalec (Arkéa Samsic). I 5 accumulano un vantaggio massimo di 5', ma il gap viene subito ridotto dall'Alpecin Deceuninck di Merlier e dalla Israel PremierTech di Einhorn. Più defilate, invece, le altre squadre dei velocisti. A 100 km dal traguardo il gruppo è già rientrato, ma i 5 di testa provano a tenere duro almeno fino al primo GPM di questa edizione. I fuggitivi ce la fanno e, allo sprint in cima, è van den Berg a prendersi i punti per conquistare la prima maglia a pois.

Esulta van den Berg: è l'olandese a vincere il primo GPM della Vuelta

Tante cadute, poi la volata di Sam Bennett

A 58,6 km dal traguardo viene ripresa la fuga, ma riparte in solitaria Luis Ángel Maté. L'azione del capitano dell'Euskaltel Euskadi si ferma comunque nel giro di qualche km. Partono già le operazioni di preparazione dei treni per la volata finale di Utrecht, ma occhio alle cadute. Donovan, Cras, Malecky, Poels e Mühlberger finiscono tutti a terra. Nel momento clou arrivano Merlier, Mads Pedersen e Sam Bennett, ma è il corridore della Bora Hansgrohe a spuntarla anche grazie al super lavoro di Danny van Poppel che pilota al meglio l'irlandese che torna a vincere in un Grande Giro a due anni di distanza.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Mike Teunissen 4h14'14'' 2. Edoardo Affini st 3. Sam Oomen st 4. Primoz Roglic st 5. Sepp Kuss st 6. Ethan Hayter +12'' 7. Richard Carapaz +13'' 8. Pavel Sivakov +13'' 9. Carlos Rodriguez +13'' 10. Remco Evenepoel +14''

