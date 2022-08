Miguel Ángel López in quel caso. I 23,3 km di Utrecht daranno la prima maglia roja, con Jumbo Visma e Quick Step Alpha Vinyl favorite: potremo vedere già Roglic o Evenepoel leader della classifica generale. Ma come funziona esattamente una cronometro a squadre? 8 corridori all'unisono tirano, dandosi i cambi, un po' come accade nell'inseguimento a squadre in pista (vi ricordate Ci siamo! Con la cronosquadre di Utrecht , parte ufficialmente la 77esima edizione della Vuelta di Spagna. Esatto una cronosquadre. Non si vedeva in un Grande Giro dal 2019, era proprio alla Vuelta, con la prova di Torrevieja che sorrise all'Astana diin quel caso. I 23,3 km di Utrecht daranno la prima maglia roja, confavorite: potremo vedere già Roglic o Evenepoel leader della classifica generale. Ma come funziona esattamente una cronometro a squadre? 8 corridori all'unisono tirano, dandosi i cambi, un po' come accade nell'inseguimento a squadre in pista (vi ricordate il quartetto con Ganna che ha vinto l'oro a Tokyo?). Beh il concetto è molto simile, solo che si corre distanze molto più lunghe dei 4 km in pista per l'inseguimento. Ma andiamo a vedere nel dettaglio le particolarità di una cronosquadre.

Come viene preso il tempo? Devono arrivare 5 corridori al traguardo

Partono in 8 e, per completare la cronosquadre, dovranno arrivare al traguardo almeno 5 corridori nel trenino. Questo perché il tempo verrà preso non sul primo a transitare sulla linea d'arrivo, ma bensì sul quinto corridore ad arrivare. Nel caso in cui, nel finale della prova, un corridore dovesse staccarsi e arrivassero al traguardo solo in quattro, il tempo verrebbe preso comunque sul 5° di quella determinata squadra. Sarà molto importante, dunque, la gestione degli sforzi durante la cronometro, chi deve tirare, quando farlo e con quale intensità per non sprecare energie. Del trenino di quella singola squadra, si possono sganciare fino ad un massimo di 3 corridori nell'economia dei tempi. Tre corridori che, a questo punto, daranno il massimo nelle prime fasi della crono. Se dovessero arrivare staccati, gli si verrà accreditato il loro tempo d'arrivo e non quello della squadra.

Chi indossa la maglia di leader?

Ma per una squadra che vince la TTT, come si individua la prima maglia di leader? Molto semplice. Nonostante il tempo venga preso sul 5°, il primo a transitare al traguardo sarà anche il primo leader della corsa. Facciamo un esempio pratico. La Jumbo Visma di Primoz Roglic vince la cronosquadre di Utrecht, ma il primo a transitare sulla linea del traguardo è Edoardo Affini. Roglic sarà contento perché avrà guadagnato qualcosa in classifica, ma ad indossare la prima maglia roja sarà Affini.

