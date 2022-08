Nibali dice già addio alla classifica generale, col siciliano che perde 45'' da Miguel Ángel López: l'obiettivo dello Squalo è di provare a vincere una tappa. dice già addio alla classifica generale, col siciliano che perde 45'' da Roglic sulla rampa di Laguardia . Il co-capitano dell'Astana finisce così a 1'44'' dalla maglia roja, ma Nibali confessa di essere arrivato a questa Vuelta con altri propositi. Ok il 4° posto del Giro d'Italia, ma qui non farà classifica generale. Quello sarà un obiettivo per: l'obiettivo delloè di provare a vincere una tappa.

Le parole di Nibali

Per me si tratta di provare a vincere una tappa in questa Vuelta. Arriviamo dai Paesi Bassi abbastanza bene, e ora siamo arrivati qui nei Paesi Baschi pronti per la battaglia. Ovviamente queste tappe con arrivo in salita si adattano meglio a noi. Vedremo come andranno le cose. Sono tappe importanti per Miguel Ángel López. Il livello è alto in questa Vuelta e sarà una dura battaglia per la classifica generale

Favoriti? Ce ne sono tanti ed è difficile dire chi potrebbe vincere questa Vuelta. Io stesso, non lotterò per la classifica generale. Sono qui per aiutare la squadra, magari vincere una tappa e godermi il mio ultimo Grande Giro

Dove seguire la Vuelta in Diretta tv e streaming

La Vuelta 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini tutti i giorni a partire dalle 14.30. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potrete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

