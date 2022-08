Primoz Roglic! Quando siamo in Spagna, lo sloveno risponde sempre presente. Come abbiamo n° 10 in carriera alla Vuelta. Non una cosa da poco, visto che è alla sua quarta partecipazione e non è un velocista. E non sono tanti i corridori che hanno vinto così alla corsa spagnola. Il record è quello di Delio Rodríguez con 39, Petacchi è a 20, ma poi ce ne sono pochi altri. Non solo, per Roglic è la vittoria n° 15 nei Grandi Giri dal 2017 ad oggi e si è preso già la maglia roja. ! Quando siamo in Spagna, lo sloveno risponde sempre presente. Come abbiamo citato nel report di giornata , è il suo giardino di casa. Con il successo di Laguardia, infatti, Primoz Roglic ha centrato la vittoria di tappa. Non una cosa da poco, visto che è alla sua quarta partecipazione e non è un velocista. E non sono tanti i corridori che hanno vinto così alla corsa spagnola. Il record è quello dicon 39,è a 20, ma poi ce ne sono pochi altri. Non solo, per Roglic è la vittoria n° 15 nei Grandi Giri dal 2017 ad oggi e si è preso già la maglia roja.

15 vittorie nei Grandi Giri dal 2017 ad oggi

15 in totale: 10 alla Vuelta, 2 al Giro d'Italia e 3 al Tour de France (solo prendendo i risultati dal 2017 in poi). Nessun corridore ha fatto meglio di lui in questi ultimi 5 anni, neanche Pogacar, anche se il connazionale è poco lontano (12). C'è anche un certo Sam Bennett in classifica, dato per disperso fino all'inizio di questa Vuelta, ma negli ultimi giorni è stato capace di vincere van Aert, Démare, Ewan e Simon Yates. Fanno: 10 alla Vuelta, 2 al Giro d'Italia e 3 al Tour de France (solo prendendo i risultati dal 2017 in poi). Nessun corridore ha fatto meglio di lui in questi ultimi 5 anni, neanche, anche se il connazionale è poco lontano (12). C'è anche un certoin classifica, dato per disperso fino all'inizio di questa Vuelta, ma negli ultimi giorni è stato capace di vincere 2 volate su 2 , conquistando così la doppia cifra nei Grandi Giri. A un passo dalla doppia cifra anche, Démare, Ewan e Simon Yates.

37 giorni da leader per Roglic: fare record?

Ma con questo successo, inoltre, Roglic indossa anche la sua prima maglia roja di questa edizione. Fanno 37 in carriera alla Vuelta, con lo sloveno che supera così Roberto Heras che era 'fermo' a 36 giorni con la maglia da leader (e tre classifiche conquistate). C'è un solo corridore davanti a Roglic: lo svizzero Zülle che di giorni da leader ne ha fatti 48.

Giorni da leader alla Vuelta

Corridore Giorni da leader Zülle 48 Roglic 37 Roberto Heras 36 Deloor 32 Delio Rodríguez 32 Tony Rominger 32 Berrendero 30 Perurena 29 Valverde 27 Froome 27 Contador 26

Un piccolo record l'ha raggiunto anche la Jumbo Visma. Quarto leader differente in una singola edizione di un Grande Giro: con Gesink, Teunissen, Affini e, ora, con Roglic. Prima di questa edizione solo altre tre squadre c'erano riuscite. La più vicina nel tempo fu la US Postal, proprio alla Vuelta, nel 2004, con con Landis, Max van Heeswijk, Benoît Joachim e Manuel Beltrán. Successe anche alla Vuelta del 1946 con la Galindo del vincitore Dalmacio Langarica, così come al Tour de France 1947 con la Selezione francese.

Soddisfazione Affini sul podio: è lui la nuova maglia rossa

