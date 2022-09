Sono 11 gli italiani rimasti in corsa dopo la tappa di vinta da Arensman , che era inoltre la frazione regina di questa edizione. Dopo(Jumbo Visma) e(AG2R Citroën), infatti, ancheha abbandonato la corsa spagnola. Il lucano era partito da Martos per la 15esima frazione, ma ha poi messo piede a terra a causa di una condizione fisica scadente. Il corridore dell'non si era quasi mai fatto vedere durante queste due settimane, pedalando sempre in fondo al gruppo e mantenendo un non esaltante 29° posto in classifica generale . All'ennesima giornata storta ha preferito lasciare la Vuelta. Un gran peccato, però, per Pozzovivo che puntava a finire il suo secondo Grande Giro nella stessa stagione, dopo l'8° posto da record al Giro d'Italia (record per un 39enne).