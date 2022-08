Alpecin Deceuninck di Tim Merlier aveva chiuso la corsa e segnato il passo verso la prima volata di gruppo. A 46 km dall'arrivo, però, c'è qualcuno che ci ha provato ancora, ma per un valido motivo. Si tratta di Luis Ángel Maté, dell'Euskaltel Euskadi, che è solito tentare azioni in fuga, ma in montagna... E perché ci ha provato nel finale di questa tappa? A più di 50 km dal traguardo di Utrecht, nella tappa vinta da Sam Bennett , sembrava impossibile vedere altri azioni da lontano. Il finale di tappa era quasi totalmente pianeggiante dopo aver superato anche il 1° GPM di questa edizione della Vuelta ( vinto da van den Berg ). Insomma, l'diaveva chiuso la corsa e segnato il passo verso la prima volata di gruppo. A 46 km dall'arrivo, però, c'è qualcuno che ci ha provato ancora, ma per un valido motivo. Si tratta di, dell'Euskaltel Euskadi, che è solito tentare azioni in fuga, ma in montagna... E perché ci ha provato nel finale di questa tappa?

Per ogni km di fuga che realizzerà in questa Vuelta, Luis Ángel Maté pianterà un albero. Questa la lodevole iniziativa del corridore spagnolo che si è impegnato nell'aiutare la zona della Sierra Bermeja, zona tanto cara al classe '84. Sierra Bermeja che è stata devastata da una serie di incendi, nel 2021, che hanno ridotto ai minimi termini la 'popolazione' di alberi e della vegetazione in generale. Maté ha, invece, grandi progetti e vuole fare qualcosa di importante in questo senso. Verrà affiancato anche dalla sua squadra e dagli stessi organizzatori della Vuelta. Anche loro si impegneranno a piantare un albero per ogni km in fuga del corridore dell'Euskaltel. Si dovrà fare quindi x3 per ogni km di fuga.

Maté che è partito a 46 km dal traguardo ed è stato poi ripreso a -21. Si parte, quindi, con 25 km di fuga e le tappe per Maté devono ancora arrivare...

