Roglic che ha riaperta la Vuelta, arriva una delle tappe decisive di questa edizione. Si arriva in cima a Sierra Nevada, il punto più alto della Vuelta 2022 (a quota 2512 metri). Altra occasione per Roglic, Enric Mas e gli altri di mettere in seria difficoltà Remco Evenepoel. Il belga si è gestito, Dopo lo spettacolo di Sierra de la Pandera , conche ha riaperta la Vuelta, arriva una delle tappe decisive di questa edizione. Si arriva in cima a, il punto più alto della Vuelta 2022 (a quota 2512 metri). Altra occasione per Roglic, Enric Mas e gli altri di mettere in seria difficoltà. Il belga si è gestito, ha perso 48'' , ma mantiene la maglia roja ad una settimana dall'ultima di Madrid. Cosa succederà? Ci sarà il solito Miguel Ángel López a vincere la tappa regina visto che in crescita di condizione ? Ci sarà spazio per gli italiani?

Premium Ciclismo La Vuelta | 15a tappa 12:55-18:00

Ad

Vuelta di Spagna Evenepoel non crolla, ma Roglic riapre la Vuelta! Vince Carapaz 12 ORE FA

CHI VINCE LA VUELTA? Remco Evenepoel Primoz Roglic Enric Mas Carlos Rodríguez Juan Ayuso

Dove vedere la 15a tappa della Vuelta in Diretta tv e live streaming

La 15a tappa della Vuelta di Spagna sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini a partire dalle 13.15. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Roglic brutale: il momento in cui stacca anche Enric Mas

Il percorso

La seconda settimana si chiude con la tappa regina di questa Vuelta, quella di Sierra Nevada col punto più alto di questa edizione. Si andrà a quota 2512 metri di altitudine. Si parte con il Puerto del Castillo (6,8 km al 4,5%), dopo 27 km, poi qualche sali e scendi fino al traguardo volante di Granada. Si sale di nuovo verso l'Alto del Purche: un 1° categoria di 9,1 km al 7,6%, con secondi di abbuono allo scollinamento (piazzato a 1490 metri di altitudine). Ma non finisce qui perché poi ci sarà da affrontare l'Alto Hoya de la Mora, l'unico categoria especial di questa edizione. 19,3 km al 7,9%, con picco al 13,3%. Una tappa da 4018 metri di dislivello. Si salvi chi può!

Tutte le salite

-Al km 33,8 Puerto del Castillo (3a categoria): 6,8 km al 4,5%;

-Al km 110,4 Alto del Purche (1a categoria): 9,1 km al 7,6%, picco all'11,4%;

-Al km 127,5 Pinos Gentil (no GPM): 6,1 km al 5,1%;

-Al km 149,6 Sierra Nevada (categoria especial): 19,3 km al 7,9%, picco al 13,3%;

Roglic recupera 48'' a Evenepoel, trionfa Carapaz: rivivi l'arrivo

I favoriti

È da qualche giorno che diciamo che la condizione di Miguel Ángel López è cresciuta e, lo ha fatto vedere anche a Sierra de la Pandera, e ci aspettiamo un colombiano al top nella tappa regina di questa Vuelta. È qualche stagione ormai che non riesce più a fare una classifica come si deve, ma sono anni che trova la vittoria proprio nella tappa regina. Ci riproverà anche a Sierra Nevada. Occhio però a Primoz Roglic. Sembra aver ritrovato un po' di condizione. Non quella dei giorni migliori, magari, ma lo sloveno è davvero pronto a riaprire la Vuelta in maniera definitiva.

La Vuelta non è finita! Roglic se ne va, Evenepoel non risponde: rivivi lo scatto

E se Carapaz facesse tris in quattro giorni? Lui ha detto che conosce bene quella salita e perché non provarci ancora? Certo, due fughe in tre giorni si sentiranno nelle gambe dell'ecuadoriano che ormai viaggia col pilota automatico, conoscendo sempre alla perfezione il momento giusto per partire. Ci aspettiamo qualcosa anche da Jay Vine che non vuole perdere altre occasioni per fare punti per la classifica scalatori, o Champoussin e Padun che in queste tappe hanno sempre qualcosa da dire.

Vine fenomeno della bici? Fa la barba al muretto: che brivido!

E poi c'è Evenepoel. Quella di Sierra de la Pandera è stata solo una giornata no? Si riscatterà? Beh vediamo intanto se lo attaccheranno i vari Ayuso, Carlos Rodríguez e Enric Mas. È una classifica tutta ancora da definire.

Miguel Ángel López, Roglic *****

Padun, Carapaz, Vine, Champoussin ****

Evenepoel, Enric Mas, Ayuso, Carlos Rodríguez, Pinot ***

Higuita, Soler, João Almeida, Mäder, Brenner, Kelderman, Hindley, Gesbert, O'Connor **

Taaramäe, Hugh Carthy, Landa, Meintjes, Nibali, Geoghegan Hart, de la Cruz, Lutsenko, Arensman *

Sta tornando su Roglic e allora Carapaz parte da solo: rivivi lo scatto decisivo

Info utili

-Orario di partenza: 13.16;

-Orario d'arrivo: tra le 17.16 e le 17.45;

-Lunghezza: 153 km;

-Dislivello: 4018 metri;

-GPM: 3;

Presentazione chic: i corridori vanno via in barca per i canali di Utrecht

Vuelta di Spagna Da Nibali a Aru: le 10 imprese più belle della Vuelta 18/08/2022 ALLE 12:23