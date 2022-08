Colláu Fancuaya, che Les Praeres. Una salita lunga meno di 4 km, ma con pendenza media del 12,9% e picco massimo al 23%. Chi ha le gambe può provarci e partire, chi non sta particolarmente bene deve pregare e sperare perché si può fare davvero la differenza. Evenepoel avrà ancora Roglic troverà finalmente il giusto colpo di pedale? Dopo il, che ha incoronato ancora Jay Vine , ultima tappa della settimana. Anche questa di montagna, con 3698 metri di dislivello, 5 GPM e l'arrivo in cima a. Una salita lunga meno di 4 km, ma con pendenza media del 12,9% e. Chi ha le gambe può provarci e partire, chi non sta particolarmente bene deve pregare e sperare perché si può fare davvero la differenza.avrà ancora cartucce da sparare ai suoi rivali ? Otroverà finalmente il giusto colpo di pedale?

9a tappa

Dove guardare la 9a tappa della Vuelta in diretta tv e live streaming

La 9a tappa della Vuelta di Spagna sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini a partire dalle 13.00 e in streaming dalle 12.30. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

La prima, lunga, settimana si chiude con un altro tappone con arrivo in salita. Dopo qualche sali e scendi in avvio, il primo GPM è quello dell'Alto del Torno (7,6 km al 6%) di 2a categoria, che sarà sicuramente il trampolino di lancio per diverse azioni di fuga. Poi il Mirador del Fito (9 km al 6%), di 1a categoria, e l'Alto de la Llama (7,1 km al 5,1%) prima del traguardo volante di Villaviciosa. A 22,8 km dal traguardo c'è il GPM di La Campa (9,3 km al 4,1%): un 3a categoria, che dà però secondi di abbuono ai primi tre a transitare. E, infine, Les Praeres (3,9 km al 12,9%). Una salita di meno di 4 km, ma con picco massimo al 23%. Pronti alle montagne russe.

Tutte le salite

-Al km 55,6 Alto del Torno (2a categoria): 7,6 km al 6%;

-Al km 93 Mirador del Fito (1a categoria): 9 km al 6%;

-Al km 118,1 Alto de la Llama (3a categoria): 7,1 km al 5,1%;

-Al km 148,6 La Campa (3a categoria): 9,3 km al 4,1%;

-Al km 171,4 Les Praeres (1a categoria): 3,9 km al 12,9%, con picco al 23%;

I favoriti

Una salita breve, ma durissima. Dopo il giorno di riposo ci sarà la cronometro individuale, ma su questa tappa in molti ci devono fare un pensierino. Chi per ammazzare la Vuelta, chi per riaprirla. E parliamo soprattutto di Roglic che, qualche giorno fa, è scivolato a 1'01'' da Evenepoel ma, su una salita del genere, avesse le gambe dei giorni migliori, potrebbe davvero rimontare tutto. Dipende, però, da come starà lo stesso Evenepoel. Se il belga continua a pedalare come pedalato nelle ultime due tappe di montagna...

E se Vine facesse tripletta? Perché no, ma anche lui potrebbe rifiatare un attimo. Ha confessato però l'obiettivo della maglia a pois e lo immaginiamo nella fuga a cercare punti per la classifica scalatori. Poi, si sa, l'appetito vien mangiando. Occhio a Simon Yates che in una tappa del genere potrebbe mostrare meglio le sue qualità e c'è anche Enric Mas che, dopo Evenepoel, è stato quello che ha pedalato meglio in questa prima settimana.

E Nibali? Il siciliano aveva dichiarato di dover uscire definitivamente di classifica per cercare il successo di tappa sfruttando una fuga. Potrebbe provarci proprio in questa frazione, anche perché è ormai scivolato a 28'27'' dalla maglia roja. Non può far paura dovesse partire da lontano.

Roglic, Evenepoel *****

Vine, Enric Mas, Simon Yates ****

Hugh Carthy, Padun, Buitrago, Geoghegan Hart, Poels ***

Ayuso, João Almeida, Carlos Rodríguez, Ben O'Connor, Hindley, Pinot, Nibali, Valverde **

Miguel Ángel López, Mäder, Chaves, Higuita, Pozzovivo, Meintjes, Carapaz, Landa, Elissonde *

Info utili

-Orario di partenza: 12.53;

-Orario d'arrivo: tra le 17.16 e le 17.46;

-Lunghezza: 171,4 km;

-Dislivello: 3698 metri;

-GPM: 5;

