Wout van Aert ha appena ricominciato e ha bisogno di gare per carburare, ecco che ha scelto anche la tappa di Essen dell'Ethias Cross, dove aveva vinto già 3 volte in carriera. Il campione nazionale belga trova anche la 4a e mette altro fieno in cascina, sette giorni dopo il Pim Ronhaar (campione del mondo Under 23), per poi rivederlo solo all'arrivo. Niente da fare per Gianni Vermeersch uscito di scena a causa di una caduta, ma il corridore dell'Alpecin Fenix aveva dato la sensazione di non avere proprio una gran gamba. Sul podio anche il fratello di Toon Aerts, Thijs, che si issa al 2° posto dopo aver rimontato e scavalcato Ronhaar. Ora appuntamento a Val di Sole, Non che ci fosse un grande parterre, tra gente che si era preso un turno di riposo e chi sarà impegnato domenica nella trasferta di Val di Sole in Italia. Maha appena ricominciato e ha bisogno di gare per carburare, ecco che ha scelto anche la tappa di Essen dell'Ethias Cross, dove aveva vinto già 3 volte in carriera. Il campione nazionale belga trova anche la 4a e mette altro fieno in cascina, sette giorni dopo il successo di Boom nel Superprestige . Anche questa volta non c'è stata partita, con il belga ad andarsene in solitaria dal secondo giro in poi, nonostante un 'botto' alle transenne. Van Aert si è rialzato e ha superato con estrema facilità(campione del mondo Under 23), per poi rivederlo solo all'arrivo. Niente da fare peruscito di scena a causa di una caduta, ma il corridore dell'Alpecin Fenix aveva dato la sensazione di non avere proprio una gran gamba. Sul podio anche il fratello di Toon Aerts,, che si issa al 2° posto dopo aver rimontato e scavalcato Ronhaar. Ora appuntamento a Val di Sole, la tappa sulla neve , per capire se van Aert riuscirà a fare 3 su 3.

L'ordine d'arrivo

Ad

Corridore Tempo 1. Wout van Aert 57'21'' 2. Thijs Aerts +1'47'' 3. Pim Ronhaar +2'07'' 4. Lander Loockx +2'19'' 5. Lennert Belmans +2'25'' 6. Thomas Verheyen +3'52'' 7. Thomas Mein +4'07'' 8. Seppe Rombouts +4'13'' 9. Toby Barnes +4'25'' 10. Jens Gys +4'36''

Cronaca

Pronti, partenza e Wout van Aert va subito all'attacco. Provano a seguirlo solo Gianni Vermeersch e il campione del mondo Under 23 Pim Ronhaar. Vermeersch però non sembra avere la gamba giusto per questo inseguimento, ci riesce - almeno nelle prime fasi - Ronhaar che prova anche a sorpassare van Aert in seguito ad un errore del campione belga che finisce contro le transenne. Van Aert però non si scompone e, nel pezzo a piedi, riesce a raggiungere il giovane crossista della Baloise Trek e lo controsorpassa con altrettanta facilità. Da quel momento diventa un assolo incredibile del belga che va a vincere la sua seconda corsa in stagione, su due uscite. Completano il podio Thijs Aerts, grazie a una grande rimonta, e Pim Ronhaar, mentre si ritira addirittura Vermeersch in seguito a una caduta.

