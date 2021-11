E pur si muove diceva Galileo e, infatti, a livello giovanile sta venendo fuori qualcosa di interessante (Aaron Dockx che era una spanna, forse due, sopra tutti gli altri, ma dietro c'è stato un incredibile testa a testa tra David Haverdings e il modenese Luca Paletti. Luca, figlio d'arte, suo papà è Michele Paletti, ex corridore della Mapei, per lui anche una presenza al Tour de France 1993, si è piazzato 3° raggiungendo un podio che sa di vittoria contro ragazzi di maggiore esperienza. Un buon punto di partenza verso una carriera interessante... Dobbiamo dirlo. Purtroppo, oggigiorno, nel ciclocross non abbiamo molte punte da giocarci, soprattutto in ambito maschile.diceva Galileo e, infatti, a livello giovanile sta venendo fuori qualcosa di interessante ( anche se il 9° posto élite di Dorigono è apprezzabile ). Questa è la sensazione che si ha guardando il podio degli Europei di cross a Col du Vam, in Olanda, nella categoria juniores. Vinceche era una spanna, forse due, sopra tutti gli altri, ma dietro c'è stato un incredibile testa a testa tra Davide il modenese. Luca, figlio d'arte, suo papà è, ex corridore della Mapei, per lui anche una presenza al Tour de France 1993, si è piazzato 3° raggiungendo un podio che sa di vittoria contro ragazzi di maggiore esperienza. Un buon punto di partenza verso una carriera interessante...

Ad

L'ordine d'arrivo

Ciclocross Quando tornano van Aert, van der Poel e Pidcock? Le date 02/11/2021 A 03:47

Corridore Tempo 1. Aaron Dockx (Belgio) 47'06'' 2. David Haverdings (Paesi Bassi) +47'' 3. Luca Paletti (Italia) +48'' 4. Viktor Vandenberghe (Belgio) +59'' 5. Menno Huising (Paesi Bassi) +1'08'' 6. Oliver Akers (Gran Bretagna) +1'25'' 7. Kay De Bruyckere (Belgio) +1'27'' 8. Romain Debord (Francia) +1'28'' 9. Louka Lesueur (Francia) +1'35'' 10. Jan Christen (Svizzera) +1'40''

Cronaca

A livello juniores il titolo europeo va ad Aaron Dockx che ci mette poco a staccare la concorrenza. Il belga era il favorito e l'ha dimostrato, imponendosi in solitaria con quasi un minuto di vantaggio sui rivali. La sorpresa è quella di Luca Paletti che lotta per il 2° posto con Haverdings, di maggior qualità ed esperienza. Paletti è stato però bravo ad inseguire l'olandese e, soprattutto, a tenersi dietro i vari Vandenberghe, De Bruyckere e Huising per il discorso podio. Alla fine, però, a spuntarla è Haverdings che riesce a mettere la ruota davanti a Paletti che può comunque sorridere per un 3° posto bellissimo. Lontani gli altri italiani: al 32° posto Simone Vari, poi Paccagnella 47° e Prà 57°.

CHI VINCERÀ LA COPPA DEL MONDO DI CICLOCROSS? Wout van Aert Mathieu van der Poel Tom Pidcock Eli Iserbyt Quinten Hermans Michael Vanthourenhout Toon Aerts

Le parole del ct Pontoni

Esordire così ad un Europeo e portare a casa una medaglia non è cosa da poco, sono veramente emozionato. Luca ha fatto una gara esemplare, partendo dalla terza fila e portandosi sempre più avanti. Il belga era ormai inarrivabile, perciò abbiamo impostato il resto della gara puntando al resto del podio. Un risultato voluto, che incorona il grande lavoro di Luca e di un intero gruppo. Quello di staff, meccanici, massaggiatori... Tutte persone che lavorano dietro le quinte e senza le quali noi oggi non saremmo qui a festeggiare. Una medaglia che, credo, sia di buon auspicio per la nostra Nazionale e per tutta la Federazione

Rivivi la prova élite degli Europei di ciclocross (Contenuto Premium)

Premium Ciclo-Cross Europei | Col du Vam 01:26:00 Replica

Ciclocross Portare il Cross alle Olimpiadi invernali: l'obiettivo della tappa di Val di Sole 25/10/2021 A 02:25