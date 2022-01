Silvia Persico vale quanto un oro vista la concorrenza nella prova élite donne. L'azzurra si è lasciata alle spalle cicliste ben più quotate come l'ex campionessa del mondo Alvarado, oltre a Kastelijn, Rochette, Honsinger, e, soprattutto, Kata Vas. Gente comunque che, nella prima parte della stagione, le arrivava sempre davanti. Solo Marianne Vos e Lucinda Brand hanno fatto meglio di lei, e ci mancherebbe vista la qualità delle due neerlandesi, ma con questo risultato la 25enne di Alzano Lombardo fa la storia di tutta la Nazionale italiana. Solo un'altra volta una ragazza era salita su un podio iridato: Eva Lechner nel 2014 con l'argento alle spalle proprio della stessa Marianne Vos che oggi Un risultato straordinario, ben più importante della vittoria - ma senza titolo iridato - nella Team Relay con Leone, Bramati e Toneatti . Il 3° posto divale quanto un oro vista la concorrenza nella prova élite donne. L'azzurra si è lasciata alle spalle cicliste ben più quotate come l'ex campionessa del mondo Alvarado, oltre a Kastelijn, Rochette, Honsinger, e, soprattutto, Kata Vas. Gente comunque che, nella prima parte della stagione, le arrivava sempre davanti. Solohanno fatto meglio di lei, e ci mancherebbe vista la qualità delle due neerlandesi, ma con questo risultato la 25enne di Alzano Lombardo fa la storia di tutta la Nazionale italiana. Solo un'altra volta una ragazza era salita su un podio iridato:nel 2014 con l'argento alle spalle proprio della stessa Marianne Vos che oggi ha conquistato l'8° titolo mondiale . Chapeau per Silvia, sperando che sia solo il primo di una serie lunga di risultati.

Ad

Silvia Persico

Ciclocross Ciclocross vs Ciclismo su strada: quali sono le differenze? 17/12/2021 A 17:42

Non me l'aspettavo, anche se ci speravo. Vengo da una stagione importante e dopo aver vinto il titolo italiano ho preso fiducia nei miei mezzi. Ringrazio tutta la Nazionale che non ci ha fatto mancare nulla durante tutta la stagione, e ringrazio il mio team e il mio preparatore. Sono partita tranquilla e anche nei giorni scorsi abbiamo vissuto serenamente l'avvicinamento. In corsa non ho mai mollato e quando le mie avversarie erano davanti a me sapevo di non dover cedere. Negli ultimi 2 giri la mia avversaria, la Alvarado, è stata molto furba e non tirava, così ho dovuto dare ancora di più

Ancora non ci credo a quando realizzerò sarò sicuramente felice. Un bronzo che vuol dire tanto. Negli ultimi mesi ho fatto molti sacrifici. Il ciclocross? Una passione nata per caso. Vivo a Cene e li c'è il ciclodromo. Ho iniziato a pedalare e tutti i miei fratelli mi hanno imitata

Persico e un bronzo meraviglioso: i migliori momenti della gara

Il ct Daniele Pontoni

Silvia ha disputato una gara impeccabile. Ha dimostrato di essere una vera atleta, si è incarnata completamente nei valori della maglia azzurra, riuscendo a dare il 110%. Nel futuro sentiremo parlare di lei. Un plauso anche per Eva Lechner che, dopo essere partita bene, ha avuto noie respiratorie, ma ha dato tanto alla sua compagna in questi giorni, è stata davvero preziosa

Il Presidente federale Dagnoni

Pontoni sta portando grande entusiasmo e i ragazzi vedono in lui una guida importante. Sale in bici e insegna loro tutto, dalle traiettorie in sella all'approccio mentale. È diventato un punto di riferimento. Questo risultato è per noi straordinario e vale come una vittoria

Rivivi il Mondiale donne (Contenuto Premium)

Premium Ciclo-Cross Fayetteville | Donne Elite 01:34:05 Replica

...

Dove vedere le gare di Ciclocross in tv e live streaming

Tutte le gare di ciclocross della stagione saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire alcune delle prove anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le tappe saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Sulla neve vince van Aert: rivivi il trionfo in Val di Sole

Ciclocross Coppa del Mondo 2021/2022: calendario, risultati e dove vederla 11/10/2021 A 14:03