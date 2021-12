van Aert mette la propria bandierina anche sul tracciato di Zolder. 5 su 5 per il crossista belga che domina in lungo e in largo e si permette anche il lusso di deconcentrarsi per un attimo Ancora una volta un uomo al solo al comando. Dopo Boom, Essen, Val di Sole e Dendermonde,mette la propria bandierina anche sul tracciato di Zolder. 5 su 5 per il crossista belga che domina in lungo e in largo e si permette anche il lusso di deconcentrarsi per un attimo e finire a terra . Non perde comunque nulla, visto che Iserbyt, Pidcock e Hermans hanno un ritardo superiore al minuto, mentre van der Poel è costretto addirittura al ritiro per una condizione fisica ancora lontanissima dal 100%, aveva debuttato solo domenica a Dendermonde . Insomma, è un “one man show” quello di van Aert che, però, non ha ancora sciolto le riserve sulla sua possibile partecipazione al Mondiale di Fayetteville. 2° Pidcock che batte nella volata per il piazzamento Iserbyt che, da 3°, gode comunque: il belga va a +4 su Toon Aert a una conclusione del Superprestige.

Van Aert inarrestabile! Vince anche a Zolder: rivivi l'arrivo

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Wout van Aert 1h03'36'' 2. Tom Pidcock +1'04'' 3. Eli Iserbyt +1'04'' 4. Quinten Hermans +1'21'' 5. Toon Aerts +1'45'' 6. Corné van Kessel +1'57'' 7. Laurens Sweeck +2'04'' 8. Kevin Kuhn +2'09'' 9. Tim Merlier +2'15'' 10. Lars van der Haar +2'15''

Cronaca

Buona partenza di Soete che esce per primo alla prima curva, ma occhio a van Aert che - partito dalla quarta fila - è già secondo alle sue spalle. Poi ci sono van Kessel e Quinten Hermans, poco più indietro Pidcock e Iserbyt mentre resta un po' intrappolato van der Poel. Van Aert prova la fuga già al secondo giro, inseguito solo da Aerts e Quinten Hermans. Pidcock capisce che deve accelerare per non perdere il treno, ma WVA conta già 17'' di vantaggio al termine del secondo giro. Gruppo di inseguitori che si è fatto comunque nutrito con il rientro di Pidcock e van der Poel.

In 120 alla partenza, ma van Aert rimonta subito tutti

Van Aert fa il vuoto già al secondo giro: van der Poel e Pidcock ko

Dietro si fa sotto anche Iserbyt, ma quello di van Aert è un vero e proprio assolo. Altra accelerata di Pidcock, ma conta solo per il piazzamento: alle sue spalle ci sono Iserbyt e Quinten Hermans, mentre va in difficoltà van der Poel che è già fuori causa anche per il discorso podio. Anzi, al 4° giro l'olandese scivola al 9° posto, a 1'23'' dalla testa della corsa.

Van Aert si deconcentra per un attimo e vola... Per terra

Van Aert guadagna tornata dopo tornata e al 5° giro conta un vantaggio di quasi un minuto sui suoi rivali. Un vantaggio tale da fargli perdere anche un po' di lucidità e finire per terra, senza però conseguenze né a livello fisico né a livello cronometrico.

Van der Poel non ce la fa più: l'olandese si ritira

Intanto, van der Poel si ritira una volta iniziato il 7° giro, non potendo più lottare per nulla. Van Aert andrà quindi a vincere la sua 5a gara dell'anno, dietro Pidcock fa sua la volata per il 2° posto davanti a Iserbyt che guadagna su tutti i rivali per la classifica generale.

Pidcock si accontenta del 2° posto: bruciato Iserbyt in volata

La classifica generale del Superprestige

Corridore Punti 1. Eli Iserbyt 83 2. Toon Aerts 79 3. Quinten Hermans 70 4. Lars van der Haar 65 5. Laurens Sweeck 54 9. Wout van Aert 30 10. Tom Pidcock 23 . Mathieu van der Poel 0

Dove vedere le gare di Ciclocross in tv e live streaming

