van Aert. E dire che la partenza di Dendermonde ci aveva dato un'altra impressione, con un Pidcock. È bastato un giro, però, per WVA per carburare e mettersi subito in coda al duo Aerts-van der Poel che con lui ha animato questa 12a tappa di Coppa del Mondo. Il primo tentativo di fuga, poi, non è andato a buon fine ma, al quinto giro, van Aert ha fatto il vuoto ed è andato a vincere in solitaria la sua quarta gara stagione dopo Boom ( Non c'è storia contro questo. E dire che la partenza dici aveva dato un'altra impressione, con un van der Poel davvero scatenato e con il belga un po' fuori ritmo - così come. È bastato un giro, però, per WVA per carburare e mettersi subito in coda al duo Aerts-van der Poel che con lui ha animato questa 12a tappa di Coppa del Mondo. Il primo tentativo di fuga, poi, non è andato a buon fine ma, al quinto giro,ed è andato a vincere in solitaria la sua quarta gara stagione dopo Boom ( Superprestige ), Essen ( Ethias Cross ) e Val di Sole ( Coppa del Mondo ). Intanto, il belga, porta a casa la prima sfida con VDP anche se l'olandese rientrava solo oggi dopo la pausa post stagione su strada e un infortunio al ginocchio. Motivo in più per guardare le prossime sfide tra i due che vedranno sicuramente un po' più di equilibrio. Deludono, invece, Pidcock - che chiude solo 8° - e Iserbyt che giunge al traguardo con il 9° posto, suo peggior piazzamento in stagione in Coppa. Il belga può star comunque tranquillo: conta un +85 sul secondo a tre gare dal termine.

Van Aert-van der Poel, la prima sfida parla belga: rivivi l'arrivo

Ad

L'ordine d'arrivo

Ciclocross Ciclocross vs Ciclismo su strada: quali sono le differenze? 17/12/2021 A 17:42

Corridore Tempo 1. Wout van Aert 1h03'48'' 2. Mathieu van der Poel +49'' 3. Toon Aerts +1'18'' 4. Michael Vanthourenhout +1'52'' 5. Quinten Hermans +2'09'' 6. Corné van Kessel +2'41'' 7. Laurens Sweeck +2'52'' 8. Tom Pidcock +2'59'' 9. Eli Iserbyt +3'13'' 10. Lars van der Haar +3'24'' 25. Gioele Bertolini +8'05''

CHI VINCE LA COPPA DEL MONDO 2021/2022 Eli Iserbyt Toon Aerts Lars van der Haar Quinten Hermans Michael Vanthourenhout

Cronaca

Grande partenza di Toon Aerts seguito da Baestaens e dal solito Quinten Hermans. Ma chi parte davvero forte è Mathieu van der Poel - dalla terza fila - che alla prima curva ha già sorpassato Pidcock e Wout van Aert partiti invece dalla seconda fila. L'olandese è scatenato e, una volta completato il primo giro, è già secondo in solitaria a provare a ridurre il margine con Toon Aerts. Wout van Aert un pelo più indietro, ma il belga non è preoccupato e, poco a poco, rimonta posizioni e secondi. Chi non riesce a fare lo stesso 'lavoro' sono Pidcock e il leader della classifica generale Iserbyt che pagano già una ventina di secondi rispetto alla vetta.

Pronti, partenza e van der Poel show! Grandissimo avvio di VDP

Van Aert raggiunge van der Poel: comincia il duello tra i due

Alla fine van Aert raggiunge van der Poel e, insieme, vanno a tallonare Toon Aerts. All'inizio del terzo giro, il corridore della Baloise Trek Lions viene raggiunto, mentre Vanthourenhout e Quinten Hermans pagano già 14''. Pidcock e Iserbyt più di 20''. A quel punto van Aert cerca anche una mini-fuga, guadagna si qualcosa, ma non fa il vuoto e al quarto giro van der Poel rientra. Anche Toon Aerts è subito dietro, mentre Pidcock scivola a 1'17'' di ritardo.

Van Aert stacca van der Poel: il momento che ha deciso la corsa

Il primo tentativo di fuga non è andato a buon fine ma, al quinto giro, van Aert fa armi e bagagli e se ne va non lasciando scampo ai due inseguitori che scivolano ben presto a 16'' di ritardo. E, come capitato nelle altre corse fin qui disputate, il belga comincia fare corsa a sé, guadagnando di mezzo giro in mezzo giro. All'inizio dell'ultima tornata, infatti, VDP scivola a 41'', Aerts a 57''.

Van der Poel continua a perdere: problemi alla schiena per lui?

Vittoria n° 4 quindi per van Aert che finora ha sempre conquistato il successo in tutte le corse disputate. Van der Poel, secondo, può dire di essere l'unico a non essere andato oltre il minuto di ritardo.

La classifica dopo 12 tappe

Corridore Punti 1. Eli Iserbyt 375 2. Michael Vanthourenhout 290 3. Toon Aerts 276 4. Quinten Hermans 261 5. Lars van der Haar 226 14. Tom Pidcock 113 17. Wout van Aert 80

Rivivi la tappa di Dendermonde (Contenuto Premium)

Premium Ciclo-Cross Coppa del Mondo | Dendermonde 01:41:18 Replica

...

Dove vedere le gare di Ciclocross in tv e live streaming

Tutte le gare di ciclocross della stagione saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire alcune delle prove anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le tappe saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Sulla neve vince van Aert: rivivi il trionfo in Val di Sole

Ciclocross Coppa del Mondo 2021/2022: calendario, risultati e dove vederla 11/10/2021 A 14:03