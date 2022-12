Mathieu van der Poel e Wout van Aert insieme, l'uno contro l'altro, con il primo duello andato al neerlandese che ha vinto abbastanza nettamente questo round. Non sarà l'unico confronto tra i due in stagione ( Il momento tanto atteso è arrivato! Finalmente abbiamo rivistoinsieme, l'uno contro l'altro, con il primo duello andato al neerlandese che ha vinto abbastanza nettamente questo round. Non sarà l'unico confronto tra i due in stagione ( ecco tutte le date ), ma siamo riusciti a trovare qualcosa di cui parlare dopo questo intenso cross di Anversa, ottava tappa di Coppa del Mondo . Ed è già la seconda vittoria consecutiva per VDP dopo il successo di Hulst . A fare la differenza, ovviamente, condizione fisica e testa e andiamo quindi ad analizzare quanto visto in questo pomeriggio di inizio di dicembre.

Van der Poel vs van Aert: una settimana fa la differenza

Il primo duello lo ha vinto Mathieu van der Poel. Ma, a questi livelli, aver cominciato la stagione, essendo già la tua terza corsa, fa la differenza contro qualcuno che è al debutto stagionale. Questo è quello che si è verificato ad Anversa, con il neerlandese che aveva un ritmo totalmente diverso rispetto a van Aert. C'è da aspettare qualche settimana, con i due alla pari, dal punto di vista della condizione, per vedere se uno dei due riuscirà a primeggiare rispetto all'altro. Quel che è certo è che il primo duello, quasi per tradizione, lo vince sempre VDP.

Van der Poel è motivato più che mai

Oltre all'aspetto della condizione, a stupire, è la voglia e la fame di Mathieu van der Poel. Come ha travolto Pidcock una settimana fa a Hulst, come abbia comunque voluto finire la corsa a Boom nonostante la brutta botta ad inizio week end. Anche questa volta ad Anversa, VDP è stato un uragano. Non ha fatto scappare neanche van Aert al primo giro e poi lo ha quasi portato fuori giri al secondo. Dopo aver saltato, in pratica, tutta la stagione 2021/2022, quest'anno van der Poel ha voglia di tirare fuori numeri pazzeschi e di prendersi il Mondiale.

Tutti i precedenti VDP vs WVA alla "prima" giornata

Anno van der Poel van Aert 2014 3° 1° 2015 3° 2° 2016 1° 2° 2017 1° 2° 2018 1° 2° 2019 1° 5° 2020 1° 2° 2021 2° 1° 2022 1° 2°

Van Aert ha avuto un approccio diverso, ma per il Mondiale...

Contrariamente alla scorsa stagione, invece, van Aert non è partito con lo stesso mordente. Fece 7 vittorie in 7 gare, e tutte vinte nettamente (c'era Pidcock, da Dendermonde anche van der Poel). Quest'anno l'approccio di WVA è stato un po' diverso, anche perché c'è la volontà di fare due mesi di stagione e non concentrare tutto in poco meno di 30 giorni come capitato lo scorso anno. Lì c'era la necessità di concludere presto, per poi dedicarsi alla stagione su strada. Questa volta van Aert vuole vincere il Mondiale di cross: Mondiale che si disputerà il 5 febbraio prossimo, quindi il belga ha tutto il tempo di trovare la condizione ideale per il vero grande appuntamento della stagione.

Che peccato non vedere questa sfida in Italia

Van der Poel, dopo queste tre gare in due settimane, farà una mini pausa e tornerà a gareggiare solo il 17 dicembre. Van Aert, a sua volta, gareggerà in queste prime due settimane, poi non ci sarà in quella successiva per un training camp con la Jumbo Visma. Ergo che avremo “solo” van der Poel a Vermiglio, oltre al Campione del mondo Pidcock (e dici niente?). Ma, in un percorso molto tecnico come quello che troveremo in Val di Sole, sarebbe stato spettacolare vedere uno contro l'altro. Speriamo di trovarli tutti insieme nel 2023: è possibile?

Pidcock è fuorigioco contro questi due

Pidcock ha già vinto due gare in questo inizio di stagione, una lasciandosi alle spalle anche van der Poel. Ma, vedendo quanto capitato ad Anversa, ci riesce difficile pensare che il britannico possa tenere il passo dei due van. Pidcock è un corridore straordinario, lo abbiamo capito, ma se van der Poel e van Aert dovessero essere in condizione, non ci sarebbe scampo per Pidcock.

