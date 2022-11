van der Poel è arrivato (Pidcock era pronto a sfidarlo, neanche 24 ore dopo il suo primo successo Sweeck che si porta a +4 su Iserbyt, +35 su Vanthourenhout e +52 su van der Haar. Il grande giorno del debutto diè arrivato ( ecco tutte le sue date ).era pronto a sfidarlo, neanche 24 ore dopo il suo primo successo in stagione in quel di Kortrijk . Ma, in realtà, non c'è stata battaglia tra i due. Van der Poel aveva qualcosa in più e si è lasciato Pidcock alle spalle dopo il quarto giro, sfruttando un errore in salita del britannico che da quel momento è sempre rimasto staccato di una decina di secondi. Poi, il corridore della Ineos, non è neanche riuscito a concludere la corsa a causa della rottura di un tubolare . Finalmente un hurrà per van der Poel che non vinceva un cross dal 31 gennaio 2021, quando conquistò il suo quarto Mondiale a Overijse . Dietro, però, continua la battaglia per la classifica generale di Coppa del Mondo: in testa c'è orache si porta a +4 su, +35 sue +52 su

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Mathieu van der Poel 57'09'' 2. Laurens Sweeck +15'' 3. Eli Iserbyt +22'' 4. Lars van der Haar +30'' 5. Joris Nieuwenhuis +49'' 6. Michael Vanthourenhout +1'31'' 7. Felipe Orts Lloret +1'44'' 8. Jens Adams +1'50'' 9. Toon Vandebosch +2'11'' 10. Kevin Kuhn +2'18''

Cronaca

Van der Poel parte subito forte, meno pimpante invece Pidcock che non vuole rischiare dopo la mass start. Neanche un giro e VDP si porta sulla testa della corsa con van der Haar e lo sorpassa al secondo tentativo. Il crossista dell'Alpecin Deceuninck va, forse, troppo forte e si ribalta da solo, perdendo così tutto il terreno che aveva conquistato in precedenza. Si rifà sotto invece Pidcock che sulle discese del mulino recupera secondi su tutti. Lo insegue Sweeck e i due provano ad andarsene in fuga, ma van der Poel non ha ancora esaurito le energie e prova anche lui a rientrare

Van der Poel passa Sweeck e si lancia all'inseguimento di Pidcock che, al quarto giro, si inceppa in salita. È quello, in realtà, il momento decisivo della corsa perché VDP lo passa e se ne va. Ecco che il neerlandese conquista una decina di secondi circa sul rivale, che diventano 12'' al passaggio dell'ultimo giro, mentre Sweeck scivola a 33''. Ultimo giro nefasto per Pidcock che cade ancora e rompe il tubolare. Ergo, gara finita perché il britannico è molto lontano dai box e rientrerà così a piedi. Vince uno straripante van der Poel davanti a Sweeck e Iserbyt che, sornione, riesce comunque a conquistare il podio.

