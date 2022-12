Wout van Aert. Il corridore della Jumbo Visma ha messo in piedi un vero e proprio show in quel di Dublino e, complice l'assenza di van der Poel, ha sbaragliato la concorrenza in maniera magistrale. E dire che il belga ha dovuto far fronte prima ad una piroetta, per sua fortuna senza conseguenze, e poi per un clamoroso stop causato Dopo il 2° posto di Anversa , ecco. Il corridore della Jumbo Visma ha messo in piedi un vero e proprio show in quel di Dublino e, complice l'assenza di van der Poel, ha sbaragliato la concorrenza in maniera magistrale. E dire che il belga ha dovuto far fronte prima ad una piroetta, per sua fortuna senza conseguenze, e poi per un clamoroso stop causato da uno striscione che gli si è infilato tra i raggi della ruota posteriore. Intanto Pidcock ha provato ad attaccare per dire di aver vinto anche contro van Aert in stagione ma, dalle retrovie, ecco il ritorno proprio del belga che ha realizzato un'epica rimonta. È la vittoria n° 75 in carriera nel cross per WVA che è pronto ora a sfidare anche VDP. Appuntamento dal 23 dicembre per un periodo festivo proprio con i fiocchi.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Wout van Aert 59'36'' 2. Laurens Sweeck +14'' 3. Tom Pidcock +17'' 4. Lars van der Haar +19'' 5. Michael Vanthourenhout +22'' 6. Jens Adams +33'' 7. Eli Iserbyt +35'' 8. Pim Ronhaar +37'' 9. Corné van Kessel +46'' 10. Cameron Mason +58''

Cronaca

Buona partenza per Iserbyt che cerca subito di fare il vuoto, sfruttando un avvio poco consistente di Sweeck. Inizio soft anche per van Aert e Pidcock, ma prima della fine del primo giro entrambi rientrano sulla testa della corsa. Con loro anche Sweeck, Vanthourenhout e van der Haar. Al terzo giro van Aert scivola ed è costretto ad un 360 ma, per sua fortuna, evita la caduta e si rimette subito in sella alla sua bici. Iserbyt, intanto, si spegne e Pidcock prova il primo attacco.

Van Aert rientra al quarto giro, ma Pidcock prova ancora a staccarselo di ruota. Al 5° giro potrebbe esserci il momento buono perché van Aert è costretto a rientrare ai box. Clamoroso: lo striscione del cartellone cade e si infila tra i raggi della ruota posteriore del belga che perde 20'' per questa manovra. Gara compromessa? Non per van Aert che rimonta tutti al 6° giro e piazza addirittura l'attacco che lo porta a vincere in solitaria. Anche Pidcock si spegne e si prende solo il 3° posto dietro a Sweeck che conquista punti preziosi per la classifica generale. Poi van der Haar, Vanthourenhout, Adams e Iserbyt che chiude solo al 7° posto.

La classifica generale

Corridore Punti 1. Laurens Sweeck 266 2. Eli Iserbyt 249 3. Michael Vanthourenhout 225 4. Lars van der Haar 205 5. Niels Vandeputte 148 11. Mathieu van der Poel 80 15. Tom Pidcock 73 17. Wout van Aert 70

