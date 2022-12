titani, anche se non li vedremo sempre attivi. Van Aert e il van der Poel salterà quella di Dublino, a causa dei vari training camp con le squadre di club che cominciano i ritiri pre stagione in ottica strada. Le squadre, intanto, hanno però ufficializzato tutte le date in cui vedremo i tre grandi impegnati fino ai Mondiali. Ecco che, confrontato i calendari del belga, del neerlandese e del britannico, abbiamo finalmente le date di tutti gli scontri diretti che ci saranno da qui al 22 gennaio (data di conclusione della stagione di Pidcock). Con il debutto di Wout van Aert ad Anversa , la stagione di ciclocross è ufficialmente entrata nel vivo. Abbiamo “in campo” tutti e tre i, anche se non li vedremo sempre attivi.e il campione del mondo Pidcock salteranno, per esempio, la tappa di Coppa del Mondo in Italia . Così comesalterà quella di Dublino, a causa dei varicon le squadre di club che cominciano i ritiri pre stagione in ottica strada. Le squadre, intanto, hanno però ufficializzato tutte le date in cui vedremo i tre grandi impegnati fino ai Mondiali. Ecco che, confrontato i calendari del belga, del neerlandese e del britannico, abbiamo finalmente le date di tutti gli scontri diretti che ci saranno da qui al 22 gennaio (data di conclusione della stagione di Pidcock).

Tutte le date delle sfide tra van der Poel-van Aert-Pidcock

Ad

23 dicembre: Mol (Exact Cross),

Ciclocross Fontana tira il collo a Meisen, ma vince Bertolini in volata 2 ORE FA

26 dicembre: Gavere (Coppa del Mondo),

27 dicembre: Heusden-Zolder (Superprestige),

28 dicembre: Diegem (Superprestige),

30 dicembre: Loenhout (Exact Cross),

3° gennaio: Herentals (X2O Trofee),

22 gennaio: Benidorm (Coppa del Mondo),

Insomma, durante le feste di Natale possiamo armarci di pop corn per assistere a tutte le sfide tra van der Poel, van Aert e il campione del mondo Pidcock. Si parte dal 23 con la tappa di Mol, fino al 3 gennaio con l'appuntamento di Herentals. Ultima data della sfida a tre sarà a Benidorm in Spagna, poi Pidcock smetterà i panni del crossista per cominciare già la stagione su strada, mentre VDP e WVA continueranno a darsele in vista dei Mondiali di Hoogerheide.

Van der Poel il superbo: straccia van Aert e tutti gli altri, rivivi l'arrivo

Dove vedere il ciclocross in diretta su Eurosport e Discovery+

Tutte le gare di ciclocross della stagione saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Discovery+ ( scopri l'offerta ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Alcune delle prove verranno trasmesse anche anche su Eurosport 1 e 2 (canale 210 e 211 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le tappe saranno poi disponibili On Demand su Discovery+.

Van der Poel, che paura! Cade, butta giù Pidcock e rischia di essere investito

Ciclocross Silvia Persico fa sua anche Oderzo: terza vittoria su tre 4 ORE FA