Niente presentazione del 2 marzo per Fernando Alonso. Nel giorno in cui andrà in scena il vernissage virtuale dell’Alpine F1 per il Mondiale 2021, l’iberico non ci sarà per recuperare al meglio dal suo incidente in bicicletta a Lugano (Svizzera) nel quale il due volte campione del mondo aveva rimediato la frattura della mascella che aveva reso necessario un intervento chirurgico.