Imola ospiterà un Gran Premio di F1 almeno fino al 2025. Angelo Sticchi Damiani, Presidente di ACI Italia, ha annunciato ufficialmente che il contratto con Liberty Media è stato prolungato per due anni. L'Italia potrà così contare su due gare in calendario nel campionato della massima categoria automobilistica, visto che il GP d'Italia si disputerà a Monza fino al 2025. Imola era tornata nel 2020 per sostituire una delle gare annullate a causa della pandemia e, dopo due edizioni a porte chiuse, nel 2022 dovrebbe tornare il pubblico sugli spalti. La denominazione ufficiale del GP per il prossimo triennio è ancora da definire, nelle ultime due occasioni è stato il GP di Emilia Romagna.

Angelo Sticchi Damiani ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto per l’accordo raggiunto con Liberty Media. È stato un contratto complicato, perché fatto da noi che siamo un ente pubblico con un ente privato come la Formula 1. Ma la cosa importante è che siamo riusciti a confermare il GP a Imola fino al 2025. Avremo ancora due gare di Formula 1 in Italia per i prossimi anni. È stato un grande lavoro di squadra. Siamo riusciti a creare un grande gruppo e devo dire grazie al Governo e al presidente del Consiglio, Mario Draghi, ai ministeri di Esteri, Finanze e Infrastrutture e alla Regione Emilia-Romagna“.

Secondo le prime indiscrezioni si parlerebbe di un accordo economico di 25 milioni di dollari statunitensi (circa 23 milioni di euro) su base annua, con un adeguamento a favore di Liberty Media stagione per stagione, mentre la cifra richiesta per la gara a porte chiuse non superava i 10 milioni di dollari.

