C'è voluto tempo, e c'è voluta la bocca per inghiottire i bocconi più amari dell'ultimo ventennio, ma alla fine un raggio di sole è tornato a rischiarare Maranello. Dopo un'assenza sostanziale di sviluppi dal secondo Gp stagionale in Stiria, un immobilismo tecnico che stava creando sgomento oltre che risultati imbarazzanti, la SF1000 si è presentata a Portimao con una veste rinnovata sul fondo e nel profilo estrattore, e fin da venerdì ha messo in mostra una progressione in grado di portarla a lottare per la seconda fila su un tracciato tecnicamente comparabile a quello del Mugello, teatro di una delle domeniche più drammatiche per la rossa, in quell'occasione amaranto. Un boost importante per guardare al prossimo futuro con qualche certezza in più, e con rinnovata determinazione a seguire la road map per la rinascita tracciata a inizio estate.

Le novità

Dopo un primo upgrade al Nurburgring - una diversa sagomatura del fondo e una versione rivista dei bargeboards per poter scaricare ulteriormente le ali - in Portogallo il pacchetto è stato più consistente: un nuovo diffusore che ha aumentato decisamente la stabilità del posteriore e restituito carico verticale alla macchina. Ma la buona notizia è che le paratie del nuovo diffusore, più corte, e la minore estensione longitudinale del diffusore stesso guardano già alle misure stabilite per il 2021, anche se le vetture saranno in gran parte figlie di quelle attuali.

Correzioni in prospettiva 2021

Dunque il lunghissimo arco di tempo trascorso prima di vedere un pacchetto di novità tecniche coincide con la scelta di sacrificare totalmente la stagione in corso per tirare fuori qualcosa di utile in ottica 2021, quando l'obiettivo di Maranello sarà tornare a lottare per il podio e, possibilmente, seguire da più vicino le Mercedes. Niente novità e tanta frustrazione per tutta l'estate pur di arrivare a deliberare un pacchetto tecnico utile per l'anno prossimo, oltre che per migliorare i risultati 2020.





La macchina 2021

Per quanto, vista la situazione emergenziale e il conseguente congelamento dello sviluppo per contenere i costi, in questo finale di stagione converrebbe paradossalmente non fare troppi punti, visto che le ore a disposizione per le simulazioni saranno inversamente proporzionali al piazzamento nel Mondiale Costruttori di quest'anno. E la Ferrari, come noto, ha scelto di spendere i propri due gettoni sulla completa revisione del retrotreno, area in cui è stato individuato il peggiore spazio per recuperare il gap da Mercedes e Red Bull. Il nuovo fondo e il nuovo diffusore sono i primi passi in questa direzione, in inverno verranno riprogettate anche la geometria delle sospensioni e la scatola del cambio, dando per scontato che il motore recuperi almeno una trentina di cavalli su quello attuale.

Fattore Leclerc

Dunque sviluppi con una duplice valenza: risollevare il morale (e l'immagine pubblica) nelle prossime settimane e testare concetti aerodinamici che saranno utili per sviluppare la prossima macchina, in modo da avere più chiara la direzione da perseguire per un 2021 da Ferrari, anche se Mercedes resterà probabilmente irraggiungibile. E qui acquista un ruolo importante anche Charles Leclerc che, con Vettel in uscita, diventa il riferimento tecnico degli ingegneri. A Portimao è sembrato condividere, apprezzare e far funzionare le novità, e anche questa è una buona notizia. La vetta è ancora lontana, ma ora il percorso per arrivarci appare un po' più chiaro.

