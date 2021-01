Charles Leclerc è risultato positivo al Coronavirus. Il pilota monegasco della Ferrari, pronto a disputare nel 2021 la sua terza stagione in Formula 1 con la scuderia di Maranello, inizia il nuovo anno con questa notizia non certo piacevole anche se attraverso i propri canali social ha tenuto a puntualizzare che sta bene e si trova in autoisolamento nella sua casa di Montecarlo con sintomi lievi. Leclerc era entrato in contatto con un caso positivo ed è subito andato in quarantena, per poi effettuare un test rivelatosi positivo al virus. Il ferrarista, quinto pilota di F1 a risultare positivo al Covid-19 (nel corso della stagione 2020 era toccato a Lance Stroll, Sergio Perez, Lewis Hamilton e, mentre si trovava in vacanza Dubai a stagione finita, Lando Norris) adesso resterà in isolamento a Montecarlo seguendo le disposizioni delle autorità sanitarie locali.