Verstappen è tornato in testa al Mondiale (Hamilton vuole subito rispondere 1'20''929 con gomme medie. Verstappen, comunque secondo, ha pagato 452 millesimi sul giro secco, montando però gomme con mescola più morbida. Più dietro le Ferrari, considerando il 7° tempo per Sainz a 988 millesimi da Hamilton, mentre Leclerc ha chiuso 11° a 1''176. è tornato in testa al Mondiale ( la classifica ), mavuole subito rispondere presente al GP di Monza . Il week end è partito bene per il 7 volte campione del mondo che chiude davanti a tutti nella prima sessione di prove libere col tempo dicon gomme medie. Verstappen, comunque secondo, ha pagato 452 millesimi sul giro secco, montando però gomme con mescola più morbida. Più dietro le Ferrari, considerando il 7° tempo per Sainz a 988 millesimi da Hamilton, mentre Leclerc ha chiuso 11° a 1''176.

La top 11

Pilota Tempo 1. Lewis Hamilton 1'20''926 2. Max Verstappen +0''452 3. Valtteri Bottas +0''525 4. Lance Stroll +0''750 5. Pierre Gasly +0''793 6. Sebastian Vettel +0''898 7. Carlos Sainz +0''988 8. Fernando Alonso +1''000 9. Daniel Ricciardo +1''077 10. Sergio Perez +1''113 11. Charles Leclerc +1''176

Cronaca

Il sette volte campione del mondo ha rifilato la bellezza di 452 millesimi sul giro secco alla Red Bull di Max Verstappen, il quale ha ottenuto il proprio miglior crono montando la mescola Pirelli più morbida. Hamilton è subito carico, con la volontà di vincere a Monza per effettuare il contro sorpasso sull'olandese. Terza posizione, invece, per il finlandese Valtteri Bottas, con mezzo secondo di ritardo dal compagno di squadra senza effettuare il time-attack con le soft. Bene, comunque, tutte le monoposte motorizzate Mercedes, considerando il 4° tempo dell'Aston Martin di Lance Stroll (con gomme soft) a 750 millesimi dalla vetta e il 6° tempo di Vettel (soft) a 898 millesimi.

Le McLaren hanno fatto 9a e 12a con Ricciardo e Norris, ma si sono viste delle buone basi per la gara. I due piloti, infatti, si sono visti cancellare i rispettivi time-attack per aver violato i limiti della pista in uscita dalla ex Parabolica, e con quei crono si sarebbero inseriti nella top 5 della prima sessione. Molto bene anche l’AlphaTauri di Pierre Gasly, 5° a meno di 8 decimi dal leader, sfruttando al meglio le soft. Male invece la Ferrari che si deve accontentare della settima piazza di Carlos Sainz e dell’undicesima di Charles Leclerc. Anche se, è doveroso ricordarlo, entrambe le monoposto non sono riuscite ed esprimere il potenziale nel time-attack con le soft a causa del traffico.

