Nuovo ricovero in vista per Romain Grosjean che ha annunciato, sul suo profilo instagram, che verrà sottoposto ad un'operazione chirurgica. Operazione atta a ridurre la lesione al pollice della mano sinistra dopo l'incidente avuto durante il GP del Bahrain, sul tracciato di Sakhir. Grosjean che era uscito, quasi, illeso da quel terribile incidente che gli poteva costare la vita, ha comunque chiuso anticipatamente la sua carriera in Formula 1 visto che il pilota francese non è riuscito a rientrare in tempo per l'ultimo GP della stagione ad Abu Dhabi.